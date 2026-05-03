Kajgana ili jaje na oko? Jedna opcija može ozbiljno smanjiti nutritivnu vrijednost

Priprema jaja zvuči jednostavno, ali pogrešna rutina uništava sve nutrijente.

U jutarnjoj žurbi obično pojačamo štednjak na maksimum, a upravo tu griješimo.

Previsoka temperatura mijenja žumanjak i uništava vitamin D i antioksidanse prije nego što jaje uopće stigne do tanjura, piše krstarica.com.

Kajgana ili jaje na oko: Gdje zapravo nastaje problem

Većina nas bira ono što nam je ukusnije, ali dilema "kajgana ili jaje na oko“ nije samo pitanje okusa. Ključ je u tome koliko žumanjak dolazi u dodir sa zrakom.

Kada mutite jaja za kajganu, izravno izlažete kolesterol kisiku, a zatim ga još dodatno "uništite“ na vrućoj tavi dok se potpuno ne osuši.

Tako nesvjesno poništavate sve ono zdravo što ste planirali pojesti.

Na visokoj temperaturi dolazi do oksidacije, a stručnjaci kažu da je takav kolesterol loš za organizam jer može potaknuti upale.

Kod jaja na oko žumanjak ostaje zaštićen i netaknut sve dok ne počnete jesti.

Je li pravilna priprema jaja zaista toliko važna?

Pravilna priprema jaja izravno određuje koliko ćete nutrijenata i zdravih masti zapravo unijeti u organizam.

Kratka termička obrada na umjerenim temperaturama sprječava oksidaciju kolesterola i osigurava maksimalnu iskoristivost vrijednih proteina.

Znanost otkriva zašto prženje jaja uništava nutrijente

Kada toplina djeluje na hranu, njezina mikrostruktura se mijenja.

Neka istraživanja pokazuju da visoke temperature značajno smanjuju količinu omega-3 masnih kiselina.

Ako volite jako zapečene rubove, gubite velik dio vrijednog luteina, antioksidansa koji štiti vid.

Kako navodi studija, objavljena u časopisu „Journal of Agricultural and Food Chemistry“, istraživanje o stabilnosti polinezasićenih masnih kiselina u jajima pokazuje da kuhane varijante zadržavaju višu razinu nutrijenata i zdravih masti.