Ovo se dugo čekalo: Kada će prvi automobili novom cestom i tunelom od Mravinaca do TTTS-a?

Na čvoru Mravinci radovi su u završnoj fazi – uređuje se zaštita pokosa, finišira asfalt i postavlja nova ograda za sigurnost motociklista. Rotor vrijedan 7,5 milijuna eura izvodi Strabag, a njegovim dovršetkom očekuje se rasterećenje prometa kod Bilica jer će omogućiti lakši povrat prema Klisu i Splitu.

Najvažniji dio projekta jest nova dionica od Mravinaca do TTTS-a duga 2,5 kilometra, s tunelom od oko 400 metara u dvije cijevi i ukupnom vrijednošću od 32 milijuna eura. Dovršetak se planira na proljeće 2027. godine. Ova cesta trebala bi znatno smanjiti gužve na preopterećenoj D8 i splitskoj obilaznici, osobito za teretna vozila koja će brže stizati prema TTTS-u i Podstrani.

U tijeku je i postupak odabira izvođača za čvor TTTS i produžetak trase do rijeke Žrnovnice. Slijedi raspisivanje natječaja za dionicu Žrnovnica – Gornja Podstrana, s mostom od 500 metara; očekuje se završetak krajem 2028. godine.

Radovi se planiraju i na omiškom području – od Omiša prema Dugom Ratu te sanacija mosta i prometnica kroz sam Omiš. Cijeli projekt financira se iz EU fondova, s trenutno odobrenih 87 milijuna eura.

Dugoročno se s rotora Mravinci planira nova zaobilaznica prema Kaštelima, koja bi se spojila na tunel Kozjak i novi most prema Splitu, čime bi se stvorio prometni prsten oko grada. Paralelno se razvija i nova prometnica, svojevrsna sjeverna Vukovarska, od Poljuda do Peruna s mostom preko Žrnovnice, duga 9,5 kilometara, koja bi trebala povezati istočni i zapadni dio Splita.