Obišli smo čvor Mravince i novu trasu do TTTS-a: Mnogima će skratiti put, a i smanjit će gužve oko Splita! Ima jedna loša vijest...

Dok s ekipom građevinara (jer i predsjednik Uprave Hrvatskih cesta je građevinar po profesiji i karijeri u privatnom sektoru) usred rotora Mravinci opušteno komentiramo učinjeno, pada nam na pamet jedna ne pretjerano pohvalna misao: dionica između čvora Mravinci do čvora TTTS duga nekih dva i pol kilometra, je prva potpuno nova trasa ceste na širem splitskom području u puno, puno godina!

Dobro, gradilo se oko Omiša, napravio se i potpuno novi most do Čiova, gradile su se i ‘rampe’ oko Splita i Solina kako bi olakšale odvijanje prometa, ali baš baš da je sagrađena nova dionica, to ima koje desetljeće da se nije dogodilo… A ovaj komad ceste, dojma smo i mi, ali i naši sugovornici, mogao bi značajno olakšati postojeće prometne gužve na preopterećenoj D8, na ovom dijelu splitske zaobilaznice preko Smokovika i Sirobuje.

Jer kad bude gotov – a da odmah i to riješimo, dionica će biti puštena u promet na proljeće 2027 godine, za godinu i pol dana otprilike, još jedno ljeto trebat će izdurat’ – pravac od čvora Mravinci do čvora TTTS će ‘progutati’ dosta vozila, skratiti put prvenstveno tegljačima. No, kad bude, tad ćemo guštati, za sada smo uživali u doista impresivnom pogledu na rezultate naših cestograditelja. Jesu u Strabagu koji je izvođač, jesu i u Hrvatskim cestama koji su naručitelji, ali svi okupljeni su bili svojedobno u jednoj našoj velikoj građevinskoj firmi…

- Na rotoru Mravinci radovi su pri kraju, zaštita pokosa, asfaltni radovi se finiširaju i praktički su gotovi, još nekoliko prilaza obiteljskim kućama koje nemaju alternativnog pristupa i ovaj dio je gotov. Opremanje je u tijeku, a možete primijetiti ovu donju ogradu, to je novi element za zaštitu motociklista pri padu. Sigurnosni element, tako da u slučaju pada ne udaraju u one male stupove od ograde… - opisuje nam šef Hrvatskih cesta Ivica Budimir.

Rotor Mravinci je vrijedan 7,5 milijuna eura i izvodi ga Strabag, uz rotor se rješavaju i okolne ceste, dok je u nastavku gradilište i spoj rotora Mravinci do rotora TTTS…

Već samo ovim rotorom dobivamo određeno smanjenje gužve prometa na donjem rotoru, rotoru Bilice jer se ovdje možete vratiti prema Klisu ili prema Splitu, ovisno iz kojeg smjera dolazite.

Spoj Mravinci – TTTS i nastavak prema Podstrani

U nastavku gradilište IV I V faze, spoj rotor Mravinci – rotor TTTS, na trasi imamo tunel od 400-tinjak metara po dvije trake u svakom smjeru, u dvije cijevi. Taj dio do TTTS-a košta 32 milijuna eura, a na trasi imamo i azil za životinje, za pse, kojeg izmještamo na drugu lokaciju. Što se tiče gradilišta do TTTS-a, još nam je ostalo nešto sitno imovinsko-pravnih rješavanja, ali izvođač nije ni u kakvom zaostatku, idu svojim tijekom. - kaže Budimir.

Iako smo uglavnom s njim razgovarali, detalje ili pojedine elemente pojašnjavao nam je Ivica Pelivan, glavni inženjer gradilišta, iz Strabaga, kao i Đani Radić, voditelj projekta tunela, također iz Strabaga. Ante Glibota, predstavnik naručitelja (HC-a dakle) također je u obilasku.

- Što se tiče nastavka cijele trase, trenutačno su otvorene ponude, u tijeku je postupak odabira izvođača za izgradnju samog čvora TTTS, kao i dijela do rijeke Žrnovnice. Za taj dio je zemljište već odavno otkupljeno jer je još 2008. godine građenje bilo započelo pa odmah i zaustavljeno tako da tu očekujemo relativno brz početak, odnosno nastavak radova.

Formiranjem čvora Mravinci i čvora TTTS i njihovog spoja dobivamo cestu od 2,5 kilometara gdje očekujemo bitno rasterećenje Sirobuje i cijele splitske zaobilaznice jer svi kamioni s ovog područja, Klisa, Kaštela mogu ovom cestom puno brže i elegantnije doći na područje TTTS-a. S time ćemo rasteretiti i križanje kod Stobreča i svakako omogućiti bolju protočnost prema Podstrani i obrnuto. Vozila koji idu kroz križanje Stobreč moći će ići na TTTS pa na čvor Mravinci i tako zaobići splitsku brzu cestu, držim da će se benefiti brzo vidjeti… - smatra naš sugovornik.

O budućim projektima, onim s nešto kraćim rokovima (od dvije, tri godine) Budimir govori:

- Ono što je bitno naglasiti, gledamo cjelovitu trasu od Splita prema Omišu. Početkom 2026. godine, to je za par mjeseci praktički, raspisujemo natječaj za izvođača za dio od rijeke Žrnovnice – tu ide jedan most od 500 metara – i dalje po u smjeru Gornje Podstrane. To je najbitniji cestovni pravac, ta gužva prema Podstrani je najveći problem.

Dok uvedemo izvođača, nakon cijelog procesa i žalbenih rokova, nadam se pri kraju iduće godine uvesti izvođača u posao i onda je rok od neke dvije i pol godine da završimo taj potez, tako da možemo očekivati krajem 2028. godine, bar se nadam, dovršetak tog dijela iznad Podstrane. Naravno, spuštamo se opet na D8, na Jadransku magistralu, dok se kreće iz drugog smjera...

U roku od 4-5 mjeseci otprilike krećemo s radovima od Omiša prema Dugom Ratu, tu je izvođač odabran ali još rješavamo administraciju oko izvlaštenja i građevinske dozvole…

To je smjer koji se nastavlja na most preko Cetine i tunele, praktički omiška zaobilaznica, koja će pričekati kratko dok ne završimo opsežne radove kroz sami Omiš, koji bi trebali brzo započeti, i to: sanacija mosta u Omišu, ‘S’ krivina gdje je nova luka uređena, izgradnja rotora prije mosta (kod policijske postaje),… Nećemo započinjati s tim ‘gornjim’ radovima dok ne završimo ovo u centru Omiša gdje su rokovi 4-5 mjeseci za dovršetak. Inače, vrijednost te gornje dionice je 85 milijuna eura makar još nije potpisan ugovor, ali je odabran izvođač. - kaže predsjednik Uprave HC-a, dodajući dugoročne planove:

- Sve je financirano iz EU sredstava, imamo trenutno odobrenih 87 milijuna iz EU fondova za ovaj potez, ali očekujemo još neka sredstva za koja smo trenutačno u postupku odobravanja.

S ovog rotora Mravinci je u nekoj budućnosti planiran nastavak prema Kaštelima – to bi bila nova zaobilaznica, iznad odnosno sjeverno od aktualne brze ceste kroz Kaštela za koju se očekuje da će u neko dogledno vrijeme biti zagušena. Odavde bi se išlo prema Solinu, kroz tunel pa prema ‘kavi’ od Cemexa i sve dalje prema Kaštelima, ta cesta bi se povezala na izlaz s tunela Kozjak i na novi most prema Splitu, tako bi se praktički formirao jedan novi prsten…

Još jedan cestovni pravac

U međuvremenu smo stigli na istočni dio gradilišta, prema Stobreču. Tunel ima još niti stotinjak metara iskopa, a radovi su mjestimično u betonima, mjestimično još nije ni raskrčeno zelenilo. Vide se stupovi novog nadvožnjaka – postojeća trasa dakle ide prema TTTS-u, a nadvožnjak je ostavljen za budući novi izlaz iz grada.

- To je nova sjeverna verzija Vukovarske, ajmo tako reći. Ide od Poljuda i praktički bez prekida s četiri trake prema Perunu, preko Žrnovnice je planiran još jedan manji most. To je potez dugačak 9,5 kilometara. Hrvatske ceste sada rade križanje, dok Grad Split rješava dokumentaciju za područje zapadno od Karepovca jer tamo dolazi pretovarna stanica. S nje će splitski otpad biti najbrže voziti prema Lećevici… - pojašnjava planove za još jedan cestovni pravac Ivica Budimir, dobro upoznat s lokalnom prometnom problematikom.