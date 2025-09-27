Gradonačelnik Šuta obišao gradilište TTTS – Mravince: "Ovaj projekt značajno će rasteretiti promet Splita"

Gradonačelnik grada Splita Tomislav Šuta zajedno je s predsjednikom Uprave Hrvatskih cesta Ivicom Budimirom i načelnikom općine Podstrana Mijom Dropuljićem jutros obišao gradilište infrastrukturnog projekta TTTS – Mravince. Podsjetimo, Dalmacija Danas ekskluzivno je već obišla gradilište, o čemu smo pisali OVDJE.

"Svi znamo da je promet rak rana grada Splita i šireg područja. Činjenica je da se provodi projekt vrijedan oko 500 milijuna eura, ali s druge strane važno je naglasiti da se također provodi projekt koji je dijelom završen, a dijelom u provedbi – riječ je Projektu poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split-Solin, vrijednom gotovo 400 milijuna eura. To su značajni iznosi koji će sigurno omogućiti novi iskorak, novu viziju i razvoj za Grad, Split i Splitsko-dalmatinsku županiju.

Nalazimo se na lokaciji koja je vrlo važna za rješavanje prometnih gužvi na području Splita, povezano s Omišem. Vidljivo je da je tunel, na kojem se trenutno izvode radovi, u visokoj fazi izvedbe. Očekuje se da će već 22. srpnja cjelokupna dionica od Rotora Mravince do TTS-a biti u funkciji. Važno je naglasiti da će Grad Split, od Rotora TTS prema Žrnovnici, zajedno sa Županijskim cestama i Hrvatskim cestama, uskoro potpisati sporazum u kojem će Hrvatske ceste biti glavni nositelj financiranja, uz određene obveze Grada Splita. Time će promet biti usklađen i povezan s područjem prema Srinjinama, Žrnovnici i dalje prema Omišu. Rotor TTS je trenutno u postupku javne nabave, a očekuje se i javni natječaj za izvođača radova na potezu od TTS-a prema Grljevici", kazao je za medije gradonačelnik Šuta.

Očekuje se da će svi infrastrukturni projekti na potezu između Splita i Omiša biti dovršeni do 2029. ili 2030. godine.

"Hrvatske ceste provode Zagorski put, čiji se natječaj za izvođača radova očekuje sredinom listopada, a završetak radova predviđa se u roku od dvije godine. Slijedi provedba natječaja za rekonstrukciju Poljičke ceste, od HEP-a prema spoju s Velebitskom ulicom, kao i javni natječaj za izradu idejnog projekta mosta sv. Duje. Kad se izabere projektant idejnog projekta, provest će se i studija utjecaja na okoliš. Hrvatske ceste preuzele su na sebe i Dubrovačku ulicu, gdje se sagledava promet, kao i Vukovarsku ulicu. Dobivanje lokacijske dozvole i glavni projekt sada su u pripremi, a u idućoj godini očekuje se izdavanje građevinske dozvole od strane Grada Splita i raspisivanje natječaja za radove. Planirani rok završetka je dvije do tri godine, ovisno o eventualnim proceduralnim pitanjima", dodao je gradonačelnik i kazao da se paralelno intenzivno radi na rješavanju prometnica za nove bolnice, gdje su glavni izazovi imovinsko-pravni odnosi, a nadaju se uspješnom okončanju projekta.

Što se tiče Manđerove i Zajićeve ulice, u narednim danima bit će održani razgovori i pregovori kako bi se pronašla najbolja rješenja. Posebno je fokus na Bračkoj ulici, koja se mora povezati s Vukovarskom ulicom, stvarajući prometni prsten u ovom dijelu Splita.

Također, očekuje se sastanak s Hrvatskim cestama vezano uz izlaz iz Trajektne luke – Istočna obala. U tijeku je izrada UPU-a, a tri modela prometnog rješenja već su predstavljena. Očekuje se da će Hrvatski ceste, u suradnji sa Željeznicama, donijeti konačnu odluku o prometnom rješenju za grad Split i započeti realizaciju ovog važnog projekta.

Aktualno stanje radova

Predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir predstavio je aktualno stanje radova te dinamiku ključnih aktivnosti na projektu. Poseban naglasak, kaže, je na važnosti ovog prometnog rješenja cjelokupnog projekta koje će po realizaciji značajno doprinijeti rasterećenju prometa na potezu od Splita do Omiša, kao i unapređenju sigurnosti i protočnosti cestovne mreže u širem splitskom području.

Radovi su u punom jeku, a dionica bi se trebala pustiti u promet u proljeće 2027. godine. Ova prometnica, iako se nalazi u nešto zabačenijem dijelu, značajno će rasteretiti Sirobuju, odnosno državnu cestu D8 od čvora u Solinu do čvora u Stobreču. Čvor u Stobreču će se djelomično rasteretiti jer će sav kamionski promet moći koristiti novu dionicu.

Čvor Karepovac, bit će vrlo važan za odvoz otpada prema Lećevici. Tu će se nalaziti pretovarna stanica, pa će svi kamioni iz Grada Splita za Lećevicu koristiti ovu dionicu. Ovo je također najava nastavka radova prema Omišu.

"Odabran je izvođač za dionicu Dugi Rat – Omiš, a radovi se očekuju za 5-6 mjeseci, jer trenutno kroz Omiš traje rekonstrukcija postojeće ceste. Sada smo u fazi odabira izvođača za most na Žrnovnici. Projekt vrijedi 20 milijuna eura i riješit će čvor TTS te spoj do same rijeke Žrnovnice.

U prvom mjesecu planiramo provesti natječaj za izvođača radova do Podstrane. Kada kažem „do Podstrane“, mislim ne samo do stare Podstrane, nego i do spoja s državnom cestom. Paralelno se projektira spoj čvor Grljevac – Hotel Lav, koji je dio ovog projekta. Radovi na toj dionici mogli bi započeti u devetom mjesecu iduće godine, uključujući i most preko Žrnovnice", kazao je Budimir.

Projekt ITS-a, koji vodi Grad Split, trebao bi u studenom profunkcionirati: sve kamere i daljinsko upravljanje omogućit će bolje upravljanje semaforima. Planiraju se i manji zahvati na križanjima kako bi se promet ubrzao, od Žrnovnice do Lava.

Rotor Mravinci je pri završetku, a vrijednost radova iznosi 7,5 milijuna eura. Dionica na kojoj se nalazimo košta 32 milijuna eura, dok Rotor TTS do Žrnovnice vrijedi 20 milijuna eura. Nastavak do Stare Podstrane procijenjen je na oko 120 milijuna eura, a dio od Dugog Rata do Omiša ugovoren je za 85 milijuna eura. Cjelokupna dionica tako iznosi oko 350 milijuna eura.

"Nakon završetka ovih dijelova, preostaje dio između Stare Podstrane i Krila (četiri trake), te od Krila do Dugog Rata (dvije trake). Ove dijelove gradit ćemo sukcesivno. Projekt će omogućiti praktički obilaznicu u Omišu i na dijelu Strožanca, smanjujući gužve na državnoj cesti. Paralelno, planira se rekonstrukcija postojeće ceste, uključujući nogostupe, rasvjetu i biciklističke staze, čime će se poboljšati kvaliteta života uz obalu", dodao je Budimir.

Tunel Kozjak dogodine

Tunel Kozjak također ide svojim tokom. Do kraja godine očekuje se građevinsku dozvolu za spuštanje od tunela Kozjak do državne ceste, uključujući 600 metara spoja na državnu cestu.

Križanje Širina je najprometnije križanje u državi, a bit će riješena novim mostom preko Žrnovnice. Puštanje u promet predviđeno je oko 15. srpnja iduće godine. Novi most omogućit će vožnju bez semafora, izravno od Solina prema Kaštelima, značajno rasterećujući križanje.

Vukovarska ulica će biti građena kroz 2027. godinu. Grad Split i Hrvatske ceste koordinirat će administrativne i projektne faze daljnjih dionica, uključujući put Kamena i Mostine prema Akveduktu.

Što se tiče financiranja EU, za dionicu Čvor Mravinci – TTS u postupku smo odobrenja 60 milijuna eura, a za dionicu od TTS-a do Omiša već je odobreno 85 milijuna eura sufinanciranja. Također se razmatra mogućnost dodatnih sredstava kroz metodologiju Dual use ili Military mobility za tunel Kozjak i spoj do državne ceste u Kaštelima.

Projekt TTTS – Mravince predstavlja jedno od važnijih prometnih ulaganja na širem području grada Splita, s dugoročnim utjecajem na gospodarski razvoj i kvalitetu života stanovnika.

Ne radi se samo o ovim radovima, nego i o drugim koji su izvedeni posljednjih godina. Ova dionica, od Mravinaca, Čvora Mravinci i Rotora do Rotora TTS, uvelike će rasteretiti dionicu preko Sirobuje. Znamo i sami da se pri povratku s posla stanovnici Stobreča i okolnih općina poput Dugog Rata, Omiša, Žrnovnice i Srinjina, kreću tim pravcem, stvarajući velike gužve. Ova dionica taj će dio uvelike rasteretiti", komentirao je i načelnik općine Podstrana Mijo Dropuljić.