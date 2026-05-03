Veterinar upozorava: Ova popularna igračka uništava zube vašeg psa

Veterinar je upozorio vlasnike pasa na jednu od najpopularnijih igračaka, tenisku lopticu, za koju tvrdi da može uzrokovati ozbiljna oštećenja zubi kod ljubimaca. Dr. Chris Brown kaže da već više od deset godina prati posljedice koje ova igračka ostavlja na pseće zube.

Ovaj 47-godišnji veterinar objasnio je u čemu je problem. "Najlonska vlakna na teniskoj loptici napravljena su da izdrže najtvrđe teniske podloge. Kada dospiju u usta psa, tvrđa su od njegovih zubi. Doslovno ih troše, poput brusnog papira", upozorio je.

Dodaje da takva oštećenja mogu biti trajna i često dovode do ozbiljnih stomatoloških problema kasnije u životu. "Kada se zub istroši do te mjere da se otkrije pulpa, odnosno unutarnji dio zuba u kojem se nalazi živac, šteta se više ne može popraviti. Zub se može sanirati, ali ne može ponovno narasti", rekao je.

Prepoznatljivi znakovi problema

Dr. Brown tvrdi da već na prvi pogled može prepoznati pse s ovakvim oštećenjima. "Vidio sam četverogodišnjeg australskog govedara koji je imao zube poput 14-godišnjeg psa, samo zbog toga koliko je vremena provodio s teniskom lopticom u ustima", ispričao je. U drugom slučaju, bokser po imenu Duke istrošio je većinu očnjaka i sjekutića, piše Index.

Psi teško vide loptice na travi

Osim problema sa zubima, Brown upozorava i na još jednu stvar. Budući da je daltonist, kaže da svijet vidi slično kao i psi. "Česta je situacija u parku da vlasnik baci lopticu, a pas protrči pokraj nje jer je ne može uočiti", rekao je.

Većina loptica za pse, ako nisu teniske, narančaste su boje. No za pseće oči narančasta se ne razlikuje od zelene trave. "Zbog toga loptica praktički nestane čim padne na travu", objasnio je.