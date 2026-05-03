FOTO I VIDEO Prepuna Pjaca na koncertu Damira Urbana

U sklopu proslave Sudamje, splitska Pjaca bila je ispunjena do posljednjeg mjesta na koncertu Damir Urban i njegovog benda, koji su još jednom potvrdili svoj status jednog od najcjenjenijih domaćih glazbenih izvođača.

Središte starog grada pretvorilo se u veliku koncertnu pozornicu pod otvorenim nebom, a tisuće ljudi ispunile su Pjacu i okolne ulice kako bi uživo doživjele nastup koji je spojio emociju, energiju i prepoznatljivu Urbanovu scensku poetiku.

Atmosfera je od samog početka bila snažna i nabijena emocijama – publika je uglas pjevala hitove, dok je bend isporučio intenzivan, prepoznatljiv zvuk koji je dodatno podigao cijeli ambijent. Svjetla pozornice i povijesna kulisa centra Splita stvorili su dojam prave festivalske večeri u srcu grada.

Pjaca, jedno od glavnih okupljališta tijekom Sudamja, ovoga je puta postala simbol velike glazbene proslave u kojoj su se spojili tradicija, gradska atmosfera i suvremena domaća glazba.

Koncert Damira Urbana još je jednom potvrdio zašto su nastupi u sklopu Sudamje među najiščekivanijim događajima u Splitu, a prizori prepune Pjace ostat će jedna od najupečatljivijih slika ovogodišnjeg slavlja.