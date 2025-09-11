Izgradnja čvora TTTS promijenit će baš sve u splitskom prometu. Kada će se premostiti Žrnovnica i krenuti prema Omišu?

U sjedištu Hrvatskih cesta danas je održano otvaranje ponuda za izgradnju čvorišta TTTS, infrastrukturnog zahvata vrijednog oko 20 milijuna eura. Ovaj projekt predstavlja prvu fazu dugoočekivane brze ceste prema Omišu, prometnice koja se planira i najavljuje već desetljećima, a koja bi trebala donijeti veliko rasterećenje za vozače na najopterećenijem dijelu Jadranske magistrale. Riječ je o čvorištu koje će, osim što će povezati postojeću cestovnu mrežu, postati i početna točka jedne od najzahtjevnijih i najskupljih dionica na području Dalmacije – dionice TTTS – Dugi Rat.

Na natječaj su pristigle ponude velikih hrvatskih i međunarodnih građevinskih kompanija i konzorcija, a zanimljivo je da su sve procjene troškova bile vrlo blizu jedna drugoj, što pokazuje koliko je projekt financijski i tehnički precizno razrađen. Najskuplju ponudu dala je tvrtka GP Krk, u iznosu od 23,8 milijuna eura. Nešto jeftinija bila je zajednica ponuditelja predvođena Colas Hrvatska sa 23,61 milijun eura. Texo Molior ponudio je 22,36 milijuna, dok je Strabag spreman posao izvesti za 21,76 milijuna eura. Kao najpovoljniji ponuđač pokazao se Hering d.d. iz Širokog Brijega, čija ponuda iznosi 20,23 milijuna eura, što je i najbliže procijenjenoj vrijednosti radova.

Ovo čvorište ima veliku stratešku važnost jer se radi o deniveliranom kružnom raskrižju s ulazno-izlaznim rampama i nadvožnjakom dugim 232 metra, a cijeli zahvat zamišljen je kao prometno rješenje koje će omogućiti buduće povezivanje s Dugim Ratom i, u konačnici, Omišem. Time čvor TTTS nije samo samostalna dionica, nego ključna karika u stvaranju istočne zaobilaznice Splita i Solina, koja će zajedno s obilaznicom Omiša i drugim fazama projekta činiti novu prometnu okosnicu Dalmacije.

Ključni dio prometne slagalice

Čvorište TTTS neće biti samo još jedno prometno rješenje, nego ključna poveznica u širem planu izgradnje brze ceste Trogir – Omiš, koja se godinama naziva „najpotrebnijim infrastrukturnim zahvatom u Dalmaciji“. Projektirano je u formi deniveliranog kružnog raskrižja s rampama i dodatnim trakama za ubrzanje i usporenje, a denivelacija će se postići nadvožnjakom duljine 232 metra. Time će se osigurati nesmetano odvijanje prometa i uklanjanje jedne od glavnih točaka zagušenja.

Značaj čvora posebno dolazi do izražaja jer se nalazi na spoju Splita i istočne obale Žnjanskog područja s pravcem prema Podstrani i Omišu. Upravo na tom dijelu danas prometuje na tisuće vozila Jadranskom magistralom, koja je najprometnija cesta u državi i ujedno jedna od najproblematičnijih – prolazi kroz gusto naseljena priobalna mjesta, bez pješačkih koridora, autobusnih stajališta i s nizom raskrižja koja svakodnevno stvaraju opasne gužve i zastoje. Čvor TTTS i nastavak izgradnje prema Dugom Ratu trebali bi donijeti znatno rasterećenje, ali i sigurniji promet za stanovnike cijelog područja.

Osim prometnog rasterećenja, ovaj zahvat otvara prostor i za daljnji urbani i gospodarski razvoj splitsko-solinske aglomeracije, jer omogućuje lakši i brži pristup istočnim zonama grada, uključujući i Transportno-trgovački terminal Split (TTTS), kao i spoj na mrežu budućih prometnica koje će povezivati obalu s unutrašnjošću. U tom smislu čvorište TTTS predstavlja važan temelj ne samo za prometnu, nego i za širu razvojnu strategiju ovog dijela Dalmacije.

Mravinci – TTTS pri kraju

Podsjetimo, nakon dva desetljeća čekanja projekt dionice Mravinci – TTTS privodi se kraju. Na istočnoj strani Karepovca već se odvijaju radovi vrijedni 40 milijuna eura. Rotor Mravinci uskoro će biti završen, a u tijeku je i probijanje tunela dugog 400 metara.

Predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir naglasio je da je riječ o ključnom projektu koji će znatno rasteretiti promet i podsjetio da je u splitskoj aglomeraciji u tijeku 500 milijuna eura investicija.

Pogled prema Omišu

Širi projekt podrazumijeva brzu cestu od Mravinaca, preko Karepovca i TTTS-a, dalje kroz Podstranu i Jasenice, pa sve do Dugog Rata i Omiša.

Time će Splitsko-solinska aglomeracija dobiti istočnu zaobilaznicu, vjerojatno najvažniji cestovni pravac nakon izgradnje autoceste A1 i brze ceste Solin – Klis. Plan je da se nakon čvora TTTS čim prije krene i s radovima na zahtjevnoj dionici prema Dugom Ratu, a konačan cilj je spojiti Trogir i Omiš brzom cestom.