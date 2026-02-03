VIDEO Fešta nad feštama: Dagur Sigurdsson zapjevao hit 'Dalmatinac sam' i ukrao rukometno slavlje

Dagur Sigrudsson još je na prošlom dočeku pokupio simpatije velike većine naše javnosti, a sada kao da je uistinu jedan od nas.

otpjevao pjesmu svoga brata, a sada je na utakmici u kojoj je Hrvatska osvojila brončanu medalju s ponosom pred svojim Islanđanima stavio ruku na srce i otpjevao Lijepu našu.

Bio je oduševljen prošlogodišnjim dočekom kad je poručio kako smo mi Hrvati potpuno ludi, dijelio je svima snimke Rafalea koji su dočekali reprezentaciju na hrvatskom nebu, a ovaj put je dobio i ovacije.

Uz ovacije dobio je i prepjev popularne pjesme 'Dalmatinac sam' koju izvodi Mladen Grdović, a za koju je, zanimljivo, tekst napisao Nenad Ninčević, isti tekstopisac za pjesmu 'Ako ne znaš šta je bilo'.

Nakon dočeka na Trgu, fešta se nastavila 'iza pozornice' gdje je klapa Daguru otpjevala 'Sa Islanda sam'. Uzeo je Dagur gitaru i odsvirao s dečkima.

Sam je više puta izjavio da voli dobru glazbu i svira gitaru, a vidjeli smo ga i na snimci iz 2016. kako s Berlin Beat Clubom pjeva legendarnu "My Generation" kultnog The Who.

Gospodin Sigurdsson je pravi svjetski čovjek, a dojma smo kako je njegov način postojanja zapravo jednostavno sve ono što nije mainstream.

Njemački list FAZ jednom ga je nazvao 'čovjekom s 1000 talenata i kompetencija', a na mnogim stranama svijeta nazivaju ga 'ocem uspjeha'. Čovjek fascinira svojom autentičnošću i širokim rasponom iskustava.

Velika faca

Spomenuti brat mu je također velika faca. Bjarki Sigurdsson pjeva i svira gitaru, a spomenutu pjesmu koju je Dagur otpjevao Zadru, napisao je za njihovog pokojnog oca. Pjesma je 'Because of You' banda 'Mono Town' iz njihovog grada, glavnog grada Islanda, Reykjavíka.

"Nevjerojatno je ovdje. Puštaju pjesmu koju je napisao moj brat. Ovo je prekrasno, prekrasno", izjavio je Dagur na dočeku u Zadru prošle godine pa uzeo mirkofon i zapjevao.

Band je inače prilično popularan, a debitantski album iz 2014. 'In The Eye Of The Storm' miksao je Michael Brauer, dobitnik dva Grammyja za rad s Coldplayom i jednog s Johnom Mayerom.

Pjesma 'Because of You' je na drugom albumu 'Time, Vol. I' koji je osvojio Icelandic Music Awards za tekstopisce godine i album godine (pop, rock i elektronika). Pretprošle godine izdali su glazbu za film redatelja Simona Westa, 'Old Guy'. Glavne uloge tumače velike zvijezde Hollywooda, Christoph Waltz i Lucy Liu, ali i Cooper Hoffman, sin Philipa Seymoura Hoffmana.

VIDEO možete pogledati ovdje.