FIFA povećala nagradni fond za SP: Hrvatska samim plasmanom zaradila bogatstvo

FIFA je službeno potvrdila da će ukupni nagradni fond za Svjetsko prvenstvo 2026 iznositi 871 milijun dolara, odnosno oko 745 milijuna eura. Riječ je o povećanju od približno 15 posto u odnosu na prvotno najavljeni iznos, što znači da će i sudionici turnira, među njima i Hrvatska nogometna reprezentacija, zaraditi više nego što se ranije očekivalo.

Podsjetimo, FIFA je u početku za SP 2026. planirala fond od 727 milijuna dolara, što je već tada bio rekordan iznos. Za usporedbu, na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022., posljednjem s 32 reprezentacije, ukupni fond iznosio je 440 milijuna dolara. Proširenje natjecanja na 48 reprezentacija logično je donijelo i značajno izdašnije nagrade, piše gol.hr.

Hrvatska zaradila bogatstvo samim plasmanom

Prema novim izračunima, minimalna financijska nagrada po reprezentaciji bit će veća od inicijalno spominjanih devet milijuna eura. Sudionici turnira u Sjedinjene Američke Državama, Meksiku i Kanadi trebali bi zaraditi oko 10,7 milijuna eura već samim nastupom.

U taj iznos uključeno je približno 850 tisuća eura za troškove priprema te dodatnih 850 tisuća eura kao nagrada za plasman na prvenstvo.

Rekordni fond i veće premije

Kako turnir odmiče, tako rastu i nagrade. Prolazak skupine i ulazak u nokaut-fazu donosi dodatnih 1,5 milijuna eura, čime ukupna zarada skače na oko 12,3 milijuna, piše gol.hr.

U novi financijski paket uključene su i subvencije za troškove delegacija te povećane kvote ulaznica za reprezentacije, za što je osigurano više od 13 milijuna eura. Svaki sljedeći krug natjecanja donosi još veće iznose, a budući svjetski prvak inkasirat će čak 45 milijuna eura.