Jedan rukometaš se nije pojavio na dočeku na Trgu bana Jelačića

Doček hrvatskih rukometaša osvajača brončane medalje održan je na Trgu bana Jelačića u Zagrebu u organizaciji Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskog rukometnog saveza. Vladina odluka da preuzme organizaciju događaja izazvala je političke reakcije, a zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević ocijenio je taj potez kao, kako je rekao, „udar države na Grad Zagreb“.

Na središnjem zagrebačkom trgu, prema želji Hrvatskog rukometnog saveza, u glazbenom dijelu programa nastupili su Zaprešić Boys, Hrvatske ruže te Marko Perković Thompson.

Rukometaši i članovi stručnog stožera na pozornicu su stigli nešto nakon 18.30 sati, što je među okupljenim navijačima izazvalo glasno slavlje. Igrači su na pozornicu izlazili pojedinačno, uz skandiranje i ovacije publike. Ime Marka Mamića također je pročitano, no on se nije pojavio pred okupljenima.

Izbornik hrvatske reprezentacije Dagur Sigurdsson kratko se obratio okupljenima, zahvalivši navijačima na snažnoj podršci tijekom cijelog prvenstva.