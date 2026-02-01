'Kad zapjevam, partija mi sudi': Rukometaši pjevali i u autobusu

U priopćenju Saveza navodi se kako je zajednička želja igrača, stručnog stožera i HRS-a bila da na dočeku nastupi Marko Perković Thompson. Kako s Gradom Zagrebom nije postignut dogovor i ta želja nije prihvaćena, donesena je odluka da se svečani doček u glavnom gradu uopće ne organizira.

Iz Saveza ističu da je odluka donesena zajednički, u dogovoru s reprezentativcima i stručnim stožerom, nakon što nisu ispunjeni uvjeti koje su smatrali ključnima za doček.

‘Budući da nije postignut dogovor s Gradom Zagrebom i nije prihvaćena želja igrača, stožera i HRS-a, obavještavamo hrvatsku javnost da svečanog dočeka neće biti’, poručili su iz Saveza.

No, i bez službenog dočeka, slavlje nije izostalo. Hrvatski rukometaši svoju su broncu ipak proslavili uz Thompsona, i to daleko od pozornica i protokola. Tportal ekskluzivno donosi video slavlja iz reprezentativnog autobusa, u kojem su igrači uglas pjevali pjesmu ‘Ravnoteža’, pokazujući kako je medalja pronašla put do svoje proslave – na njihov način.

