VIDEO Besana noć za stanovnike Kaštela: Poplavila riva, voda dolazi do automobila. "Ovakvo stanje je nepodnošljivo. Godinama govorimo o prodiranju mora u naše kuće"

Olujno jugo danas puše na širem splitskom području, velika je plima, a u Kaštelima se more izlilo na rivu i okolne ulice. Kako smo već pisali u prethodnom tekstu stanje duž donjokaštelanske rive je alarmantno i čitatelji nam šalju videa poplavljene rive i okolnih ulica.
VELIKA PLIMA Olujno jugo u Kaštelima diže višemetarske valove, poplavljena riva
Jedna čitateljica nam je poslala video svoje kuće i "barikade" koju radi od daski kako bi spriječila prodiranje mora u dvor i poslovni prostor.
"Ovakvo stanje je nepodnošljivo. Godinama govorimo o prodiranju mora u naše kuće, zovemo dežurne službe i institucije ali svi, uvijek, ostaju nijemi na naše pozove. Stanje je katastrofalno i pod hitno je potrebna sanacija rive koju obećavaju godinama. Ne razumijem kako nam nadležne službe nisu donijele vreće s pijeskom jer ovo će biti besana noć", priča nam jedna Novljanka.
Drugi čitatelj nam, pak, šalje video poplavljene Gomilice, konkretnije područje Kaštilca, gdje se more izlilo u okolne ulice, brodice i kuće.
Po riječima mještana još jedna besana noć za sve one koji žive prvi red do mora. Osim toga, čitatelj nam javlja da je oko 19 sati i 30 minuta riva na području Štafilića, Novog i Starog neprohodna tj. razina mora dolazi do razine automobila.