Dalmaciju pogodila jedna od najvećih ciklonalnih plima zadnjih desetljeća: More prodrlo do objekata uz splitske plaže, pod morem niži dijelovi Trogira, Hvara, Omiša, Vodica...

Sredozemna ciklona intenzivno utječe na vrijeme u cijeloj zemlji. Donio je oblake, oborine, u većini zemlje visoke temperature zraka, a uz obalu navečer i izraženu ciklonalnu plimu.

Još jučer na sjevernom Jadranu pale su velike količine oborina, na riječkom području i preko 100 litara po četvornom metru. Ipak, u vrijeme pisanja ovog članka glavni oborinski val prilazi s mora i zasad je zahvatio zapadnu obalu Istre, stoga se večeras i noćas očekuju nove veće količine kiše.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Zbog pritjecanja zraka mase sa sjevera Afrike, kiša koje je padala sadržavala je primjese saharskog pijeska.

Temperaturne razlike

Dan obilježavaju velike temperaturne razlike u zemlji. Tako je u popodnevnim satima temperaturni raspon bio od 2 Celzijusova stupnja na krajnjem sjeverozapadi zemlje do toplih 18 stupnjeva na krajnjem jugu.

Glavno obilježje vremena na Jadranu je jugo. Ono je jako do olujno, a ponegdje na moru ima orkanske udare. Zasad su orkanski udari zabilježeni na mosorskoj zvjezdarnici, na Lastovu i Palagruži. Najjači udar juga na Palagruži iznosio je 137 km/h. Inače, upravo s Palagruže stiže još jedan zanimljiv podatak. Osam milja od svjetionika na Palagruži nalazi se meteorološko-oceanografska plutača DHMZ-a koja je u dva navrata izmjerila najvišu visinu vala od 8 metara. Nije isključeno da sljedećih sati bude i pokoji viši val.

U isto vrijeme uz obalu i na otocima događa se izražena ciklonalna plima, svakako najveća ove godine i jedna od najvećih posljednjih godina. More se diglo i preko pola metra, ponegdje i preko 70 centimetara pa su poplavili niži dijelovi obale.

Plima je osobito izražena u Trogiru, s čiovske strane. Izražena plima pogodila je i Split, pa se pod morem našao velik dio obale Bačvice, Firule... Identično je u Kaštelima, Vranjicu, Omišu, Hvaru...

Dodajmo da je aktualna plima tek desetak cenimetara niža izninmno visoke plime koja se dogodila 22.12.2019. Rekordno visoka plima, pak, dogodila se 13.11.2019.

Najveće plime u srednjoj Dalmaciji, službeno zabilježeno: 13.11.2019. 91cm 22.12.2019. 86cm 26.11.1969 85cm 24.12.1958. 82cm 1.1.2010. 81cm 3.12.2010. 81cm 8.2.2009. 78cm 7.1.2003. 76cm 20.2.1963. 75cm 4.2.2026. 76cm....

Poremećaji u prometu morem

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su:

trajektne linije: Stari Grad-Split, Lopar-Valbiska, Vis-Split, Ploče-Trpanj, Šibenik-Kaprije-Žirje, Sućuraj-Drvenik, Makarska-Sumartin, Suđurađ-Lopud-Koločep-Dubrovnik, Zadar/Gaženica-Ist-Olib-Silba-Premuda-Mali Lošinj, Split-Vela Luka-Ubli;

katamaranske linije: Zadar-Molat-Brgulje-Zapuntel-Ist, Zadar-Rivanj-Sestrunj-Zverinac-Božava-Brbinj, Zadar-Iž Mali-Veli Iž-Rava Mala-Rava, Split-Rogač-Milna, Vis-Hvar-Milna-Split, Šibenik-Žirje-Kaprije, Rijeka-Cres-Mali Lošinj, Rijeka-Rab-Novalja, Ubli- Vela Luka- Hvar- Split, Korčula-Hvar-Split, Ubli - Korčula - Dubrovnik, Jelsa - Bol - Split, Split - Stari Grad, Sobra (Mljet)- Šipanska luka -Dubrovnik ;

brodske linije: Zadar - Mali Iž - Veli Iž - Mala Rava - Rava, Mali Lošinj-Unije-Susak, Zadar - Sali - Zaglav - Iž, Zadar-Sali-Zaglav-Zadar, Vodice-Prvić Šepurine-Zlarin-Šibenik, Orebić-Korčula, Preko-Zadar, Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ.

U četvrtak povoljnije

U četvrtak se očekuje znatno slabljenje vjetra i djelomično smirivanje vremenskih prilika, iako neće biti posve stabilno. Bit će malo svježije.