Dalmaciju pogodila jedna od najvećih ciklonalnih plima zadnjih desetljeća: More prodrlo do objekata uz splitske plaže, pod morem niži dijelovi Trogira, Hvara, Omiša, Vodica...

Sredozemna ciklona intenzivno utječe na vrijeme u cijeloj zemlji. Donio je oblake, oborine, u većini zemlje visoke temperature zraka, a uz obalu navečer i izraženu ciklonalnu plimu.
Još jučer na sjevernom Jadranu pale su velike količine oborina, na riječkom području i preko 100 litara po četvornom metru. Ipak, u vrijeme pisanja ovog članka glavni oborinski val prilazi s mora i zasad je zahvatio zapadnu obalu Istre, stoga se večeras i noćas očekuju nove veće količine kiše.
Zbog pritjecanja zraka mase sa sjevera Afrike, kiša koje je padala sadržavala je primjese saharskog pijeska.
Temperaturne razlike
Dan obilježavaju velike temperaturne razlike u zemlji. Tako je u popodnevnim satima temperaturni raspon bio od 2 Celzijusova stupnja na krajnjem sjeverozapadi zemlje do toplih 18 stupnjeva na krajnjem jugu.
Glavno obilježje vremena na Jadranu je jugo. Ono je jako do olujno, a ponegdje na moru ima orkanske udare. Zasad su orkanski udari zabilježeni na mosorskoj zvjezdarnici, na Lastovu i Palagruži. Najjači udar juga na Palagruži iznosio je 137 km/h. Inače, upravo s Palagruže stiže još jedan zanimljiv podatak. Osam milja od svjetionika na Palagruži nalazi se meteorološko-oceanografska plutača DHMZ-a koja je u dva navrata izmjerila najvišu visinu vala od 8 metara. Nije isključeno da sljedećih sati bude i pokoji viši val.
U isto vrijeme uz obalu i na otocima događa se izražena ciklonalna plima, svakako najveća ove godine i jedna od najvećih posljednjih godina. More se diglo i preko pola metra, ponegdje i preko 70 centimetara pa su poplavili niži dijelovi obale.
Plima je osobito izražena u Trogiru, s čiovske strane. Izražena plima pogodila je i Split, pa se pod morem našao velik dio obale Bačvice, Firule... Identično je u Kaštelima, Vranjicu, Omišu, Hvaru...
Dodajmo da je aktualna plima tek desetak cenimetara niža izninmno visoke plime koja se dogodila 22.12.2019. Rekordno visoka plima, pak, dogodila se 13.11.2019.
Najveće plime u srednjoj Dalmaciji, službeno zabilježeno:
13.11.2019. 91cm
22.12.2019. 86cm
26.11.1969 85cm
24.12.1958. 82cm
1.1.2010. 81cm
3.12.2010. 81cm
8.2.2009. 78cm
7.1.2003. 76cm
20.2.1963. 75cm
4.2.2026. 76cm....
Poremećaji u prometu morem
Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su:
trajektne linije: Stari Grad-Split, Lopar-Valbiska, Vis-Split, Ploče-Trpanj, Šibenik-Kaprije-Žirje, Sućuraj-Drvenik, Makarska-Sumartin, Suđurađ-Lopud-Koločep-Dubrovnik, Zadar/Gaženica-Ist-Olib-Silba-Premuda-Mali Lošinj, Split-Vela Luka-Ubli;
katamaranske linije: Zadar-Molat-Brgulje-Zapuntel-Ist, Zadar-Rivanj-Sestrunj-Zverinac-Božava-Brbinj, Zadar-Iž Mali-Veli Iž-Rava Mala-Rava, Split-Rogač-Milna, Vis-Hvar-Milna-Split, Šibenik-Žirje-Kaprije, Rijeka-Cres-Mali Lošinj, Rijeka-Rab-Novalja, Ubli- Vela Luka- Hvar- Split, Korčula-Hvar-Split, Ubli - Korčula - Dubrovnik, Jelsa - Bol - Split, Split - Stari Grad, Sobra (Mljet)- Šipanska luka -Dubrovnik ;
brodske linije: Zadar - Mali Iž - Veli Iž - Mala Rava - Rava, Mali Lošinj-Unije-Susak, Zadar - Sali - Zaglav - Iž, Zadar-Sali-Zaglav-Zadar, Vodice-Prvić Šepurine-Zlarin-Šibenik, Orebić-Korčula, Preko-Zadar, Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ.
U četvrtak povoljnije
U četvrtak se očekuje znatno slabljenje vjetra i djelomično smirivanje vremenskih prilika, iako neće biti posve stabilno. Bit će malo svježije.