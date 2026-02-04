VELIKA PLIMA Olujno jugo u Kaštelima diže višemetarske valove, poplavljena riva

Olujno jugo danas puše na širem splitskom području, velika je plima, a u Kaštelima se more izlilo na rivu i okolne ulice. Kaštelani su već i naviknuti na taj "morski ples" valova koji danas dosežu i do nekoliko metara. U našem obilasku kroz donjokaštelansku rivu naišli smo na zbunjene galebove ali i poplavljene ulice.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Riva u Kaštel Novom i Starom je poplavljena cijelom dužinom, more je došlo i do sporednih ulica, a mještani pripremaju daske i vreće kako bi se obranili od naleta mora.

Komunalni redari su u ophodnji, kako nam kažu, provjeravaju stanje na terenu, te se nadaju kako neće biti poplavljenih kuća i poslovnih prostora koji su tik uz rivu.

Na rivi smo zatekli poneke turiste koji začuđeno snimaju ove prizore, a mještani u obližnjem kvartovskom kafiću samo odmahuju rukom.

"Ništa čudno, jugo ka jugo", poručuju.

U našoj galeriji donosimo vam dio atmosfere iz Kaštela: