Ludnica na aerodromu u Londonu: Hrvati zapjevali “Konobo moja” i “Velu Luku”

Na londonskom aerodromu ovih se dana dogodio jedan od onih spontanih trenutaka koji putovanje pretvore u uspomenu za pamćenje. Skupina Hrvata tijekom boravka na terminalu ugledala je klavir i bez puno razmišljanja odlučila zapjevati nekoliko hrvatskih pjesama, piše Index.

Terminalom su tako odjeknuli stihovi pjesama Konobo moja i Vela Luka, a neočekivani mali nastup brzo je privukao pažnju putnika koji su se ondje zatekli. Mnogi su zastali, izvadili mobitele i počeli snimati, dok su se neki osmijehom i pljeskom uključili u atmosferu.

U užurbanom prostoru aerodroma, gdje se ljudi najčešće mimoilaze u žurbi prema svojim letovima, Oliverove pjesme stvorile su nekoliko minuta topline i zajedništva. Prizor je posebno dirnuo putnike iz Hrvatske, ali i brojne strance koji možda nisu razumjeli riječi, no prepoznali su emociju koju glazba nosi.

"Cijeli trenutak bio je spontan, a posebno lijepo bilo je vidjeti reakcije ljudi iz različitih zemalja koje je glazba povezala u nekoliko minuta zajedničke emocije", ispričala je čitateljica.

