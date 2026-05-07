Tragičan kraj potrage: Nakon sedam dana pronađen muškarac koji je nestao na Praznik rada

Brodsko-posavska policija je pronašla tijelo muške osobe u blizini ušća Mrsunje u rijeci Savi te je utvrđeno da se radi o 51-godišnjaku, koji je prilikom proslave Praznika rada skočio u Savu i nestao pod površinom.

Prema ranijim informacijama policije, riječ je o muškarcu rođenom 1974. godine koji je u petak oko 16.30 sati skočio u Savu u Slavonskom Brodu, nakon čega nije izronio. Odmah istoga dana pokrenuta je opsežna potraga.

Na terenu su od prvog trenutka brodsko-posavska policija i pripadnici HGSS-a, koji pretražuju rijeku i obalu uz pomoć plovila i ronilačkih timova, fokusirajući se na područje gdje je posljednji put viđen. Nažalost nakon sedam dana potrage - ona završila tragično.