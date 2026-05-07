WHO potvrdio nove zaraze opasnim virusom: “Broj slučajeva mogao bi rasti”

Čelnik Svjetska zdravstvena organizacija Tedros Ghebreyesus objavio je u četvrtak da je na kruzeru MV Hondius dosad potvrđeno pet slučajeva zaraze hantavirusom, dok su tri osobe preminule tijekom izbijanja zaraze.

Ukupno je evidentirano osam slučajeva, pri čemu je kod petero putnika i članova posade laboratorijski potvrđena infekcija, dok se tri slučaja još vode kao sumnjiva.

Govoreći na konferenciji za medije, Ghebreyesus je pojasnio kako se radi o Andes soju hantavirusa, za koji se vjeruje da se najčešće prenosi među članovima obitelji, intimnim partnerima i osobama koje skrbe o zaraženima. Kako prenosi Sky News, zasad nitko od ostalih putnika i članova posade ne pokazuje simptome bolesti, no stručnjaci upozoravaju da bi broj potvrđenih slučajeva mogao rasti jer inkubacija može trajati i do šest tjedana.

Kruzer, na kojem su putnici i posada izolirani zbog sprječavanja daljnjeg širenja zaraze, trenutno plovi prema Tenerife. Dolazak broda očekuje se u subotu, dok bi evakuacija putnika trebala započeti početkom sljedećeg tjedna.

Iz WHO-a poručuju kako vjeruju da španjolske vlasti mogu držati situaciju pod kontrolom te ističu da je rizik za stanovnike Kanarskih otoka nizak. Putnicima je preporučeno da ostanu u svojim kabinama, koje se redovito dezinficiraju, a svi koji razviju simptome odmah će biti izolirani.

Epidemiologinja Maria van Kerkhove naglasila je kako situaciju ne treba uspoređivati s početkom pandemije COVID-19.

“Ovo nije SARS-CoV-2 i nije početak nove pandemije. Riječ je o lokaliziranom izbijanju zaraze na brodu”, poručila je, dodajući kako se hantavirus širi znatno drukčije od gripe ili koronavirusa.

Vlasti su svim osobama na brodu preporučile nošenje zaštitnih maski, a WHO upozorava da su mogući novi slučajevi zbog duljine inkubacijskog razdoblja.

Među troje preminulih nalaze se nizozemski bračni par i jedan njemački državljanin. Najmanje šest osoba hospitalizirano je nakon mogućeg kontakta s virusom. Dvoje britanskih i nizozemskih članova posade te jedan njemački putnik jučer su evakuirani s broda.

Dvije osobe prebačene su na liječenje u Amsterdam, dok je treća hospitalizirana u Njemačka. Još troje zaraženih, među kojima je i jedan britanski državljanin, liječi se u bolnicama u Švicarska, Nizozemska i Južna Afrika.

Na kruzeru se nalazilo oko 149 putnika i članova posade kada je 1. travnja isplovio iz južne Argentina. Nakon prve smrti na brodu, oko 40 putnika iskrcalo se na Sveta Helena.