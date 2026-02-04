Najjače jugo ove godine: Orkanski udari do 137 km/h. Mještani u poznatoj luci spašavaju svoja plovila...

Jugo koje danas puše u Dalmaciji najsnažnije je ove godine, a na pojedinim područjima doseže orkanske udare. Najveće brzine zabilježene su na Zvjezdanom selu Mosor, Lastovu i Palagruži, gdje su udari išli do 137 kilometara na sat.

Uz olujni vjetar, probleme dodatno stvara i ciklonalna plima. More se na nekim lokacijama podiglo za 50 do 80 centimetara, što uz snažno jugo otežava situaciju u lukama, na rivi i uz obalu.

Drama u luci Ubli: Mještani spašavaju brodove od "divljeg mora"

Posebno teško stanje prijavljeno je u luci Ubli na Lastovu. Mještani, kako navode, po lošem vremenu pokušavaju spasiti svoje brodove od valova i snažnog "ščigavanja" mora u luci.

Prema njihovim riječima, ovakve se situacije ranije nisu događale, a dio mještana problem povezuje s izgradnjom nove rive. Zbog opasnih uvjeta, katamaran Jadera morao se povući prema području Pojade, prema Pasaduri, jer bi, kako tvrde, u luci bio izložen velikom riziku oštećenja. Ističu i da brod nije bio vezan uz novu, nego uz staru rivu, no stanje je svejedno postalo opasno.

U prekidu trajektne, katamaranske i brodske linije

Zbog jakog vjetra i nepovoljnih uvjeta na moru u prekidu je niz linija.

Trajektne linije u prekidu

Prapratno–Sobra

Stari Grad–Split

Lopar–Valbiska

Vis–Split

Ploče–Trpanj

Šibenik–Kaprije–Žirje

Sućuraj–Drvenik

Makarska–Sumartin

Suđurađ–Lopud–Koločep–Dubrovnik

Zadar/Gaženica–Ist–Olib–Silba–Premuda–Mali Lošinj

Split–Vela Luka–Ubli

Orebić–Dominče

Katamaranske linije u prekidu

Zadar–Molat–Brgulje–Zapuntel–Ist

Zadar–Rivanj–Sestrunj–Zverinac–Božava–Brbinj

Zadar–Iž Mali–Veli Iž–Rava Mala–Rava

Zadar–Sali–Zaglav–Iž

Split–Rogač–Milna

Vis–Hvar–Milna–Split

Šibenik–Žirje–Kaprije

Rijeka–Cres–Mali Lošinj

Rijeka–Rab–Novalja

Ubli–Vela Luka–Hvar–Split

Korčula–Hvar–Split

Ubli–Korčula–Dubrovnik

Jelsa–Bol–Split

Split–Stari Grad

Sobra (Mljet)–Šipanska Luka–Dubrovnik

Brodske linije u prekidu

Zadar–Mali Iž–Veli Iž–Mala Rava–Rava

Mali Lošinj–Unije–Susak

Zadar–Sali–Zaglav–Iž

Zadar–Sali–Zaglav–Zadar

Vodice–Prvić Šepurine–Zlarin–Šibenik

Orebić–Korčula

Preko–Zadar

Dubrovnik–Koločep–Lopud–Suđurađ

S obzirom na orkanske udare i povišenu razinu mora, građanima se preporučuje oprez uz obalu i u lukama, posebno na izloženim rivama.