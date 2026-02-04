Close Menu

Najjače jugo ove godine: Orkanski udari do 137 km/h. Mještani u poznatoj luci spašavaju svoja plovila...

More se na nekim lokacijama podiglo za 50 do 80 centimetara, što uz snažno jugo otežava situaciju u lukama, na rivi i uz obalu

Jugo koje danas puše u Dalmaciji najsnažnije je ove godine, a na pojedinim područjima doseže orkanske udare. Najveće brzine zabilježene su na Zvjezdanom selu Mosor, Lastovu i Palagruži, gdje su udari išli do 137 kilometara na sat.

Uz olujni vjetar, probleme dodatno stvara i ciklonalna plima. More se na nekim lokacijama podiglo za 50 do 80 centimetara, što uz snažno jugo otežava situaciju u lukama, na rivi i uz obalu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

VELIKA PLIMA Olujno jugo u Kaštelima diže višemetarske valove, poplavljena riva

Drama u luci Ubli: Mještani spašavaju brodove od "divljeg mora"

Posebno teško stanje prijavljeno je u luci Ubli na Lastovu. Mještani, kako navode, po lošem vremenu pokušavaju spasiti svoje brodove od valova i snažnog "ščigavanja" mora u luci.

Prema njihovim riječima, ovakve se situacije ranije nisu događale, a dio mještana problem povezuje s izgradnjom nove rive. Zbog opasnih uvjeta, katamaran Jadera morao se povući prema području Pojade, prema Pasaduri, jer bi, kako tvrde, u luci bio izložen velikom riziku oštećenja. Ističu i da brod nije bio vezan uz novu, nego uz staru rivu, no stanje je svejedno postalo opasno.

U prekidu trajektne, katamaranske i brodske linije

Zbog jakog vjetra i nepovoljnih uvjeta na moru u prekidu je niz linija.

Trajektne linije u prekidu

  • Prapratno–Sobra
  • Stari Grad–Split
  • Lopar–Valbiska
  • Vis–Split
  • Ploče–Trpanj
  • Šibenik–Kaprije–Žirje
  • Sućuraj–Drvenik
  • Makarska–Sumartin
  • Suđurađ–Lopud–Koločep–Dubrovnik
  • Zadar/Gaženica–Ist–Olib–Silba–Premuda–Mali Lošinj
  • Split–Vela Luka–Ubli
  • Orebić–Dominče

Katamaranske linije u prekidu

  • Zadar–Molat–Brgulje–Zapuntel–Ist
  • Zadar–Rivanj–Sestrunj–Zverinac–Božava–Brbinj
  • Zadar–Iž Mali–Veli Iž–Rava Mala–Rava
  • Zadar–Sali–Zaglav–Iž
  • Split–Rogač–Milna
  • Vis–Hvar–Milna–Split
  • Šibenik–Žirje–Kaprije
  • Rijeka–Cres–Mali Lošinj
  • Rijeka–Rab–Novalja
  • Ubli–Vela Luka–Hvar–Split
  • Korčula–Hvar–Split
  • Ubli–Korčula–Dubrovnik
  • Jelsa–Bol–Split
  • Split–Stari Grad
  • Sobra (Mljet)–Šipanska Luka–Dubrovnik

Brodske linije u prekidu

  • Zadar–Mali Iž–Veli Iž–Mala Rava–Rava
  • Mali Lošinj–Unije–Susak
  • Zadar–Sali–Zaglav–Iž
  • Zadar–Sali–Zaglav–Zadar
  • Vodice–Prvić Šepurine–Zlarin–Šibenik
  • Orebić–Korčula
  • Preko–Zadar
  • Dubrovnik–Koločep–Lopud–Suđurađ

S obzirom na orkanske udare i povišenu razinu mora, građanima se preporučuje oprez uz obalu i u lukama, posebno na izloženim rivama.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0