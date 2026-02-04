Najjače jugo ove godine: Orkanski udari do 137 km/h. Mještani u poznatoj luci spašavaju svoja plovila...

Jugo koje danas puše u Dalmaciji najsnažnije je ove godine, a na pojedinim područjima doseže orkanske udare. Najveće brzine zabilježene su na Zvjezdanom selu Mosor, Lastovu i Palagruži, gdje su udari išli do 137 kilometara na sat.
Uz olujni vjetar, probleme dodatno stvara i ciklonalna plima. More se na nekim lokacijama podiglo za 50 do 80 centimetara, što uz snažno jugo otežava situaciju u lukama, na rivi i uz obalu.
VELIKA PLIMA Olujno jugo u Kaštelima diže višemetarske valove, poplavljena riva
Drama u luci Ubli: Mještani spašavaju brodove od "divljeg mora"
Posebno teško stanje prijavljeno je u luci Ubli na Lastovu. Mještani, kako navode, po lošem vremenu pokušavaju spasiti svoje brodove od valova i snažnog "ščigavanja" mora u luci.
Prema njihovim riječima, ovakve se situacije ranije nisu događale, a dio mještana problem povezuje s izgradnjom nove rive. Zbog opasnih uvjeta, katamaran Jadera morao se povući prema području Pojade, prema Pasaduri, jer bi, kako tvrde, u luci bio izložen velikom riziku oštećenja. Ističu i da brod nije bio vezan uz novu, nego uz staru rivu, no stanje je svejedno postalo opasno.
U prekidu trajektne, katamaranske i brodske linije
Zbog jakog vjetra i nepovoljnih uvjeta na moru u prekidu je niz linija.
Trajektne linije u prekidu
- Prapratno–Sobra
- Stari Grad–Split
- Lopar–Valbiska
- Vis–Split
- Ploče–Trpanj
- Šibenik–Kaprije–Žirje
- Sućuraj–Drvenik
- Makarska–Sumartin
- Suđurađ–Lopud–Koločep–Dubrovnik
- Zadar/Gaženica–Ist–Olib–Silba–Premuda–Mali Lošinj
- Split–Vela Luka–Ubli
- Orebić–Dominče
Katamaranske linije u prekidu
- Zadar–Molat–Brgulje–Zapuntel–Ist
- Zadar–Rivanj–Sestrunj–Zverinac–Božava–Brbinj
- Zadar–Iž Mali–Veli Iž–Rava Mala–Rava
- Zadar–Sali–Zaglav–Iž
- Split–Rogač–Milna
- Vis–Hvar–Milna–Split
- Šibenik–Žirje–Kaprije
- Rijeka–Cres–Mali Lošinj
- Rijeka–Rab–Novalja
- Ubli–Vela Luka–Hvar–Split
- Korčula–Hvar–Split
- Ubli–Korčula–Dubrovnik
- Jelsa–Bol–Split
- Split–Stari Grad
- Sobra (Mljet)–Šipanska Luka–Dubrovnik
Brodske linije u prekidu
- Zadar–Mali Iž–Veli Iž–Mala Rava–Rava
- Mali Lošinj–Unije–Susak
- Zadar–Sali–Zaglav–Iž
- Zadar–Sali–Zaglav–Zadar
- Vodice–Prvić Šepurine–Zlarin–Šibenik
- Orebić–Korčula
- Preko–Zadar
- Dubrovnik–Koločep–Lopud–Suđurađ
S obzirom na orkanske udare i povišenu razinu mora, građanima se preporučuje oprez uz obalu i u lukama, posebno na izloženim rivama.