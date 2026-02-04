Close Menu

Olujni vjetar u Splitu nosi ograde i kontejnere: Na Sućidru srušena ograda na Vukovarskoj, građani upozoravaju na opasnost

Splićani, budite jako oprezni!

Olujni udari vjetra koji su večeras zahvatili Split stvaraju probleme diljem grada. Čitatelji nam javljaju kako vjetar nosi zaštitne ograde, pomiče kontejnere i ruši lagane konstrukcije, a jedan od opasnijih prizora zabilježen je na Sućidru, u Vukovarskoj ulici.

VELIKA PLIMA Olujno jugo u Kaštelima diže višemetarske valove, poplavljena riva

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Na fotografiji snimljenoj na toj lokaciji vidi se kako je metalna zaštitna ograda popustila pod naletima vjetra te se nagnula i srušila preko nogostupa, završivši kod parkiranih vozila uz zid. U trenutku snimanja cesta je bila mokra, a promet se odvijao usporeno.

Najjače jugo ove godine: Orkanski udari do 137 km/h. Mještani u poznatoj luci spašavaju svoja plovila...

Građani s terena upozoravaju da se udari vjetra pojačavaju u naletima te apeliraju na dodatni oprez: izbjegavajte prolazak uz privremene ograde i gradilišta, ne parkirajte uz nestabilne ograde, stabla i reklamne panoe i osigurajte predmete na balkonima i prozorima

Ako primijetite srušenu ogradu, pomaknute kontejnere ili druge prepreke na prometnici, preporuka je o tome obavijestiti nadležne službe.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
2
Haha
0
Nice
0
What?
5
Laž
0
Sad
2
Mad
4