Veliko preslagivanje u Splitu: Šuta je Nadzorni odbor Stanouprave povjerio bliskim HDZ-ovcima — od veterana stranke do predsjednika manjih gradskih ogranaka. Donosimo imena

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta nastavio je s nizom novih imenovanja u nadzorne odbore gradskih tvrtki. Najnoviji potez odnosi se na trgovačko društvo Stanouprava d.o.o., u čiji će nadzorni odbor biti imenovani predstavnici Grada Splita — i to mahom kadrovi bliski HDZ-u.
Prema zaključku koji je potpisao gradonačelnik, u nadzorni odbor predloženi su: Zvonimir Vidović, Mirko Ramljak, Ivan Knežević i Marin Trgo.
HDZ-ova kadrovska dominacija
Kao i u nizu prethodnih imenovanja, i ovaj put se na listi našlo nekoliko poznatih članova splitskog HDZ-a.
Ivan Knežević, predsjednik je ogranka HDZ-a na Šinama, dok Zvonimir Vidović vodi ogranak stranke na Trsteniku.
Mirko Ramljak, bivši predsjednik Gradskog kotara Ravne njive i jedan od utemeljitelja splitskog HDZ-a, također je među predloženima.
Od četvorice imenovanih, jedino je Marin Trgo nešto manje poznato ime široj javnosti, iako se i njegovo ime našlo na popisu novih članova.
Kontinuitet u kadrovskoj politici
Ovim potezom gradonačelnik Šuta nastavlja praksu imenovanja osoba od povjerenja na ključne pozicije u gradskim poduzećima. Nakon ranijih kadrovskih promjena u nekoliko nadzornih odbora, novo imenovanje u Stanoupravi d.o.o. može se promatrati kao nastavak kadrovske politike koja se oslanja na suradnike bliske vladajućoj stranci i njenoj lokalnoj mreži.
