ViK odgovorio Barbiru: Zamućenje na Trsteniku posljedica radova, ne fekalnog onečišćenja

Nakon što se predsjednik Gradskog kotara Trstenik Damir Barbir oglasio priopćenjem u kojem je kazao da građani Trstenika već više od 40 dana čekaju odgovor iz ViK-a vezan uz onečišćenja na plaži na Trsteniku, sada se oglasio i ViK.

Priopćenje direktora ViK-a Ivice Perića prenosimo u cijelosti.

VIK Split itekako brine o svojim građanima i svakodnevno odgovara na niz upita prioritetno svih onih situacija vezanih za poremećaj vodoopskrbe, odvodnje, dok za situacije koje su incidentne poput izljevanja fekalija u more odmah objavljujemo i obavještavamo sve relevantne službe i javne medije, poduzimajući sve korake sukladno dobro uhodanim procedurama.

Predmetna snimka zamućenja ušća potoka Trstenik 05.05. bila je kratkotrajna i prolazna pojava u predsezoni kupanja. Nakon analiziranja situacije zamućenje je vrlo vjerojatno posljedica radova na iskopima građevinske jame u sklopu izgradnje retencijskih bazena Trstenik u Zajčevoj ulici što je zaista rečeno "benigna" i prolazna pojava o kojoj nema smisla raspravljati nakon 40 dana.

O neovlaštenom ispuštanju sadržaja fekalnih jama može se samo nagađati, jer djelovanjem i izvidom vodnog redarstva, čestim kontrolama i nadzorom vodopravnih i sanitarnih inspektora u zadnje vrijeme takve pojave nismo bilježili na okolnom području.

Dana 07.05. na dan Sv. Duje osobno sam u prisustvu kolege Nenada Uvodića o ovome, a ukratko i o širem značenju rješavanja problematike trsteničkog potoka popričao s g. Damirom Barbirom.

Svi radovi na sustavu odvodnje na cijelom našem uslužnom području koji mogu dovesti do prelijevanja fekalija u more ViK planira u vrijeme van sezone uz prethodne najave svim relevantnim službama i medijima uključujući i centar 112.

Svaku sumnju na izlijevanje fekalija u more na plažama, pogotovo u vrijeme sezone kupanja ViK odmah prijavljuje NZJZ, radi se izvanredni monitoring mora uz istovremeno obavještavanje građana.

Ikreno rečeno, izostao je pisani odgovor kojeg sam skupa sa svojim kolegama pripremao i nakon toga gostujući na radio Splitu i drugim lokalnim radio postajama po tko zna koji put objasnio problematiku plavljenja poljičke ceste, Bruna Bušića, Šimićeve, te posljedično prelijevanje mješovitog kanala Bačvice u Trstenički potok prilikom svake veće količine oborina, kao i izuzetnu važnost izgradnje retencijskih bazena u Zajčevoj ulici koji bi cijelu pojavu trebale svesti na minimum.

Ono što je po meni najbitnije, potok Trstenik će nakon naših radova i nakon puštanja novih objekata kanalizacijskog sustava u rad biti čist.

Svi objekti sa zapadne strane potoka biti će priključeni na izgrađeni kanalizacijski sustav, a stvoreni su preduvjeti za priključenje objekata i sa istočne strane.

U periodu iznimnih oborina mješovite vode s visokim stupnjem razrjeđenja iz kolektora u Zajčevoj i Bušićevoj ulici će se, za razliku od današnjeg stanja akumulirati u takozvanim retencijskim bazenima, a prilikom postizanja preljevnog praga zbrinjavat će se u novi podmorski ispust promjera 1500mm – 400 m daleko od obale.​

U iznimno rijetkim i ekstremnim količinama padalina kada bi se dostigla najviša kota preljeva najrazrjeđeniji dio bi tek onda završio u Trstenički potok, jednostavno rečeno vrlo rijetko, gotovo nikada.

Na kraju bih zamolio za strpljenje do samog dovršetka radova na samom projektu, a uz konstatni monitoring mora, za bilo koju uočenu pojavu ili anomaliju najjednostavnije je javiti ViK-u, izići će se na teren kao uvijek do sada i dobit ćete najbržu informaciju.