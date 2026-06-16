Najposjećeniji hrvatski grad povlači radikalan potez - zaustavlja apartmanizaciju

Nakon Barcelone, Atene i Firence, Rovinj bi mogao biti sljedeći grad u kojem se novi apartmani - neće otvarati. Barem neko vrijeme.

- Smatramo da je došla potreba da u starogradskoj jezgri za sljedeće dvije godine - a zahvaljujući Planu upravljanja destinacijom koji nam je omogućio Zakon o turizmu - imamo mogućnost stavljanja moratorija na izdavanje rješenja za kategorizaciju, apartmanizaciju unutar naše starogradske jezgre, istaknuo je gradonačelnik Rovinja Emil Nimčević.

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S lani ostvarenih gotovo četiri i pol milijuna turističkih noćenja, Rovinj je najposjećeniji grad u Hrvatskoj. Dok se u postojećim hotelima i kampovima podiže razina usluge, a novi se ne grade, privatni smještaj - u stalnom je porastu, piše HRT.

- Od ukupno 38 500 kreveta, privatni smještaj čini 30 posto, znači nekih 11 680 kreveta otprilike, rekla je Iva Damuggia, TZ Rovinj.

Već je sada u gradu 25 tisuća gostiju, na vrhuncu sezone sve je puno pa upitne postaju i kvaliteta usluge koja se pruža i kvaliteta života mještana.

- Imamo problema s parkirnim mjestima, jer turisti dođu u centar grada, žele se parkirati u centru, a ne tri kilometra dalje, naglasila je iznajmljivačica smještaja Ksenija Pehar.

U Udruzi obiteljskog smještaja nisu sigurni u pozitivan ishod gradskog prijedloga.

- Vidjet ćemo kakav će to bit rezultat na terenu, hoće li to polučit neke rezultate ili će samo otvoriti sivu zonu da ljudi se onda snađu na neki drugi način, poručila je predsjednica Udruge obiteljskog smještaja Istre Lorena John.

Iznajmljivanja na crno već je i sada previše, upozoravaju oni koji se tim poslom legalno bave.

- Mislim da bi se iznajmljivanjem apartmana trebalo bavit lokalno stanovništvo, a ne ljudi kojima su kupnje nekretnina u Rovinju samo investicija i od toga lokalno stanovništvo nema ništa, dodala je Pehar.

Plan upravljanja destinacijom trenutačno je na javnom savjetovanju. Prihvate li ga Gradsko vijeće i resorni Županijski odjel, novih apartmana u Rovinju sljedeće dvije godine neće biti. Barem ne onih legalnih.