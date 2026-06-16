Ovog vikenda na Brač Outdoor Weekendu čekaju vas trkačke i plivačke utrke, cooking show i nastup popularnog Šo!Mazgoon

Za sve koji početak ljeta žele provesti uz sport, more, odličnu hranu i nezaboravnu otočku atmosferu, Brač Outdoor Weekend nezaobilazna je destinacija ovog vikenda. Prvi vikend lljeta na otoku Braču ove će godine bit će mnogo više od sportskog događanja. Brač Outdoor Weekend, koji se održava 20. i 21. lipnja, spaja rekreaciju, gastronomiju, glazbu, more i druženje te posjetiteljima pruža autentičan doživljaj mediteranskog načina života.

Središnji sportski program čine Brač Run 2026 utrke na 7 i 12 kilometara te dječje utrke koje će se održati prvoga dana manifestacije. Trkačke staze povezuju Sumartin i Selca te prolaze uz more, kroz maslinike i netaknutu prirodu, pružajući sudionicima jedinstvenu priliku da upoznaju ljepote istočnog dijela Brača. Drugoga dana, 21. lipnja, održava se plivačka utrka Jaglun Challenge Povlja koja započinje točno u trenutku službenog početka ljeta u 10 sati i 24 minute, pa će sudionici doslovno uplivati u najtoplije godišnje doba.

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No ono što Brač Outdoor Weekend čini posebnim jest bogat zabavni i gastro program koji cijelom događanju daje festivalski karakter i privlači posjetitelje svih generacija.

Mediteran na tanjuru

Subotnje poslijepodne rezervirano je za atraktivni Cooking Show u organizaciji ŠKMER-a koji donosi jedinstven spoj gastronomije, tradicije i sportskog načina života. Posjetitelji će imati priliku pratiti pripremu jela uživo, upoznati lokalne namirnice te otkriti kako mediteranska prehrana može biti istovremeno vrhunski gastronomski doživljaj i važan saveznik aktivnom životu.

Ovogodišnji ŠKMER-ov Cooking Show donosi jela koja objedinjuju sportski oporavak i izazov za sladokusce u potrazi za autentičnim okusima Mediterana. U velikoj teći za sudionike i goste manifestacije pripremat će se izvedenica jela koje se prema predaji povezuje s prehranom rimskih gladijatora prije njihovih borbi – mesni orzoto.

U suvremenoj interpretaciji recept je obogaćen pomidorima te trima vrstama svinjskog mesa – pažljivo odabranim komadima mesa, pršutom i kobasicom. Ovo bogato i hranjivo jelo osmišljeno je kako bi sudionicima pružilo dodatnu energiju i pomoglo bržem oporavku nakon sportskih aktivnosti.

Uz orzoto, posluživat će se i tjestenina s tunom koja priziva okuse bračkih uvala i bogatu ribarsku tradiciju Dalmacije. U kombinaciji s rajčicom i laganim umakom, ovo jelo doprinosi regeneraciji organizma nakon utrke, pomažući obnovi energije te oporavku mišića i srca.

Cooking Show nije samo prezentacija kuhanja već spoj edukacije, gastronomskog performansa i promocije profesionalnog kuharstva kroz mediteranski identitet. Posjetitelji će moći pratiti cijeli proces pripreme – od izbora sastojaka do završnog serviranja jela – te iz prve ruke doživjeti bogatstvo otočne gastronomske tradicije.

Craft piva i lokalni okusi

Nakon sportskih izazova i gastro užitaka, sudionike očekuje prilika za kušanje proizvoda lokalnih proizvođača. Posebno mjesto zauzima TapB pivovara čija se craft piva proizvode prema originalnim recepturama koristeći isključivo prirodne sastojke. Posjetitelji će moći kušati različite stilove piva, među kojima se posebno ističe Trapule, American Pale Ale prepoznatljiv po aromatičnim hmeljevima i bogatom okusu.

Spoj lokalne gastronomije i craft scene dodatno potvrđuje kako Brač Outdoor Weekend promovira autentične otočne proizvode i mediteranski način života.

Glazba, ples i ljetna atmosfera uz Šo!Mazgoon

Nakon dnevnih aktivnosti zabava se nastavlja uz nastup popularne grupe Šo!Mazgoon koja će se pobrinuti za odličnu atmosferu, ples i druženje pod otvorenim nebom. Njihov energičan nastup i mediteranski ritmovi savršeno će zaokružiti prvi dan ovog događaja koji se ne propušta.

Uz more, glazbu i ugodnu otočku atmosferu, posjetitelji će imati priliku uživati u večeri koja spaja lokalni duh, opuštenost i zabavu.

Vikend za cijelu obitelj

Brač Outdoor Weekend osmišljen je kao događaj za sve generacije. Dok roditelji sudjeluju u utrkama ili navijaju za natjecatelje, djeca mogu uživati u vlastitim sportskim aktivnostima i sadržajima prilagođenima njihovom uzrastu.

Jedna od najvećih vrijednosti Brač Outdoor Weekenda upravo je ravnoteža između aktivnosti i odmora. Dan ispunjen sportom i rekreacijom lako se nastavlja kupanjem, gastronomskim užicima i večernjim glazbenim programom, stvarajući uspomene koje ostaju dugo nakon završetka vikenda.

Brač Outdoor Weekend tako uspješno spaja ono najbolje što ljeto na Jadranu može ponuditi – sport, prirodu, vrhunsku gastronomiju, glazbu i druženje. Za sve koji traže aktivan odmor uz more, sadržaj za cijelu obitelj i autentičan mediteranski doživljaj, ovaj lipanjski vikend na Braču predstavlja idealan početak ljeta.