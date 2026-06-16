Unajmio apartman pa nestao bez plaćanja: Dalmatinka ostala bez 560 eura

Policijski službenici Policijske postaje Šibenik proveli su kriminalističko istraživanje nad 31-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Prijevara na štetu 49-godišnjakinje.

Dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičeni u vremenskom razdoblju od 26. svibnja do 3. lipnja 2025. godine u Šibeniku unajmio smještajnu jedinicu u vlasništvu 49-godišnjakinje, za koju u dogovorenom vremenskom roku nije platio najam te se prestao javljati oštećenoj.

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Materijalna šteta počinjenja ovim kaznenim djelom iznosi 560 eura.

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Prijevara protiv osumnjičenog 31-godišnjaka podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.