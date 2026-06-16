Provjerite svoje kuhinjske zalihe: Ovaj proizvod hitno se povlači iz prodaje

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu proizvoda Sjemenke lana ApnaBaba, ALSI (LINSEED) 400g, EAN kod 050519871235, najbolje upotrijebiti 20.06.2027., zbog povišene razine cijanovodične kiseline.

Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.

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Podaci o proizvodu:

Dobavljač: Fresh Tropical Srl by Jawad, Corbetta, Italija

Maloprodaja: GORKHAS AND ASSOCIATES d.o.o., Zagreb

Zemlja podrijetla: Indija

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima