Zašto je broj 168 postao simbol iranske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu?

Iranska reprezentacija stigla je u svoj kamp za Svjetsko prvenstvo u Meksiku noseći zlatne značke s natpisom „#168”, odajući počast žrtvama smrtonosnog raketnog napada na osnovnu školu na jugu Irana, događaja koji je u zemlji postao jedan od najsnažnijih simbola rata sa Sjedinjenim Državama i Izraelom, prenosi N1.

Nogometaši su u nedjelju doputovali iz Turske u pogranični meksički grad Tijuanu, odjeveni u plave sakoe i bijele majice. Na svakom sakou nalazila se mala zlatna značka koju su nosili dok su se prije zore ukrcavali u momčadski autobus.

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Broj 168 odnosi se na broj ljudi poginulih kada je 28. veljače pogođena osnovna škola Shajareh Tayyebeh u južnom iranskom lučkom gradu Minabu.

U Iranu se odgovornost za napad široko pripisuje Sjedinjenim Državama, a dogodio se tijekom ranih faza aktualnog sukoba na Bliskom istoku.

Što znači broj 168?

Broj 168, koji se nalazi na značkama iranskih reprezentativaca, simbolizira 168 osoba poginulih u američkom napadu na osnovnu školu za djevojčice na jugu Irana 28. veljače, piše Yahoo.

Prema navodima agencije Associated Press, zračni napad bio je usmjeren na osnovnu školu Shajareh Tayyebeh, a velika većina poginulih bili su djeca.

Napad je, prema dostupnim podacima, imao najveći zabilježeni broj civilnih žrtava od početka rata, zbog čega su ga kasnije kritizirali Ujedinjeni narodi i brojne organizacije za ljudska prava.

Za mnoge Irance broj 168 postao je simbol civilnih žrtava rata i jedan od najprepoznatljivijih podsjetnika na tragediju koja je pogodila zemlju tijekom sukoba.

Iran je sinoć odigrao 2-2 protiv Novog Zelanda u svojoj prvoj utakmici na Mundijalu, a na tribinama se mogao vidjeti transparent "Minab 168" tijekom proslava iranskih pogodaka.