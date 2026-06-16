Položaj rešetke u pećnici jako je bitan: Nije svejedno gdje pečete jelo

Naime, toplina nije ravnomjerno raspoređena unutar pećnice, a poznavanje načina korištenja svake razine rešetke može dobro jelo pretvoriti u izvrsno.

Većina pećnica ima dva izvora topline – jedan na dnu i jedan na vrhu. Topli zrak se diže, što znači da je gornji dio pećnice topliji i pruža jaču izravnu toplinu odozgo. Srednja rešetka dobiva uravnoteženiju i ravnomjernije raspoređenu toplinu, prenosi N1.

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Gornja rešetka

Gornji dio pećnice idealno je mjesto kada želite da hrana brzo dobije boju ili hrskavu koricu. Najbliži je grijaču za roštilj pa je savršen za topljenje sira, pečenje odrezaka ili ribe te postizanje zlatnosmeđe korice na pecivima ili muffinima u posljednjim minutama pečenja.

Ipak, budite oprezni jer hrana na toj poziciji može vrlo brzo zagorjeti.

Srednja rešetka

Ovo je položaj koji se smatra standardnim. Na srednjoj rešetki postići ćete najravnomjernije pečenje jer toplina ravnomjerno cirkulira oko jela.

Koristite je za:

kolače

složence poput musake

većinu svakodnevnih jela

Uvijek pecite na srednjoj rešetki, osim ako recept ne navodi drukčije.

Donja rešetka

Donja rešetka nalazi se najbliže donjem grijaču, koji pruža snažan izvor topline odozdo. To je idealno za:

hrskave kore za pizzu

pečeno povrće s karameliziranim rubovima

pite i prhka tijesta

Pazite da donja strana ne potamni previše te po potrebi koristite lim za pečenje ili aluminijsku foliju.

Kada premještati hranu tijekom pečenja

Neki recepti imaju koristi od promjene položaja tijekom pečenja.

Lazanje je najbolje peći na srednjoj rešetki, a pred kraj ih premjestiti na gornju rešetku na otprilike pet minuta kako bi sir lijepo porumenio.

Kod pečenja piletine preporučuje se započeti pečenje na donjoj rešetki, a zatim je premjestiti više kako bi kožica postala hrskava.

Posebni slučajevi: konvekcijske pećnice

Konvekcijske pećnice koriste ventilator koji kruži vrući zrak kroz unutrašnjost pećnice, čime se smanjuju temperaturne razlike između pojedinih razina.

To znači da je položaj rešetke nešto manje važan, ali se i dalje mogu primijetiti određene razlike.