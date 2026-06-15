Damir Barbir: Građani Trstenika i dalje čekaju odgovore o mogućem onečišćenju mora

Predsjednik GK Trstenik Damir Barbir oglasio se priopćenjem. Prenosimo ga u cijelosti.

Prije više od 40 dana, 5. svibnja, uputio sam Vodovodu i kanalizaciji službeni hitan upit vezan uz medijske napise i zabrinutost građana zbog mogućeg onečišćenja mora na području plaže Trstenik.

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Kao predsjednik Gradskog kotara Trstenik, gradski vijećnik Grada Splita i zastupnik u Hrvatskom saboru zatražio sam odgovore na pitanja jesu li nadležne službe upoznate sa slučajem, jesu li provedeni očevid i uzorkovanje mora, postoji li opasnost za kupače, postoji li mogućnost prelijevanja ili puknuća sustava odvodnje te koje se mjere planiraju poduzeti kako bi se spriječile slične situacije.

Danas, više od 40 dana nakon službenog obraćanja, odgovor nisam dobio.

Još važnije, odgovore i dalje nisu dobili zabrinuti građani Trstenika koji se s pravom pitaju što se dogodilo i postoji li razlog za zabrinutost kada je riječ o kvaliteti mora i sigurnosti jedne od najposjećenijih splitskih plaža.

Posebno zabrinjava činjenica da se radi o pitanju mogućeg onečišćenja mora, zaštite okoliša i javnog zdravlja, a da nadležna gradska tvrtka više od mjesec dana nije odgovorila na službeni hitan upit.

Čak i da Vodovod i kanalizacija nije nadležna za pojedini dio ovog slučaja, njihova je obveza bila o tome obavijestiti podnositelja zahtjeva i predmet proslijediti nadležnoj instituciji. Ni to nije učinjeno.

Zbog toga javno pozivam direktora Vodovoda i kanalizacije da odgovori na pitanja postavljena još 5. svibnja te objasni zbog čega na službeni hitan upit nije odgovoreno u primjerenom roku.

Istodobno očekujem odgovor na pitanje tko će preuzeti odgovornost za ovakav odnos prema građanima i zašto zabrinuti stanovnici Trstenika više od 40 dana čekaju informacije o pitanju od javnog interesa.

Građani imaju pravo znati jesu li provedene potrebne provjere, kakvi su nalazi i postoje li bilo kakvi rizici za zdravlje ljudi i okoliš.

Ovaj slučaj više nije samo pitanje jednog službenog dopisa. Ovo je pitanje funkcioniranja gradskih službi, transparentnosti i odgovornosti prema građanima koji imaju pravo na pravodobne informacije kada se radi o pitanjima koja se tiču zdravlja ljudi i zaštite našeg mora.

Od Vodovoda i kanalizacije očekujem hitno očitovanje i konkretne odgovore koje građani Trstenika čekaju više od 40 dana.

Građani Trstenika ne traže ništa izvanredno. Traže samo ono što bi trebalo biti standard rada svake javne institucije, pravodobne odgovore, transparentnost i odgovornost kada je riječ o pitanjima javnog zdravlja i zaštite okoliša.