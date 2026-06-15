Važna obavijest iz splitske bolnice: Na snazi je privremena regulacija prometa

Zbog dovršetka radova na Regionalnom transfuzijskom centru - spajanja zgrade na prometnu i komunalnu infrastrukturu te izgradnje nogostupa - na lokalitetu Križine KBC-a Split mijenja se prometni režim.

Promet kroz istočni ulaz / izlaz (kod križanja Šoltanske ulice i Puta Radoševca) bit će izmijenjen na način da će se koristiti samo jedan prometni trak kao izlaz iz lokaliteta Križine. Dakle promet kroz dio Šoltanske ulice, za vrijeme trajanja radova, odvijat će se jednosmjerno u smjeru zapad – istok.

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Takav će prometni režim biti na snazi od 16. do 23. lipnja 2026. godine.

Na fotografiji je crvenom bojom označeno gdje će se odvijati radovi, a zelenom bojom je označen prometni trak kojim će se odvijati promet u smjeru kako prikazuje strelica.