Vladavina HDZ-a i Keruma: Tvrtka Vodovod i kanalizacija pala je u ruke stranačkim ljudima. Svi u Nadzornom odboru su HDZ-ovci i Kerumovi

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta donio je odluku o imenovanju novih članova nadzornih odbora dviju ključnih gradskih tvrtki — Čistoće Split i Parkova i nasada. Ove promjene, prema svemu sudeći, označavaju početak šire rekonstrukcije upravljačkih struktura u splitskim komunalnim poduzećima. Među imenovanima se nalaze brojni pojedinci povezani s lokalnim političkim opcijama, ponajviše s HDZ-om i HGS-om Željka Keruma.

Kadrovske rotacije

Podsjetimo, kako smo jučer objavili, gradska tvrtka Lovrinac d.o.o. također je dobila novi nadzorni odbor sastavljen pretežito od članova HDZ-a i HGS-a. Sličan obrazac sada se ponavlja i u drugim poduzećima — u Čistoći te Parkovima i nasadima, gdje su među imenovanima osobe aktivne u politici ili rodbinski povezane s političkim vrhom Splita.

Takav razvoj događaja dodatno potvrđuje da nova gradska uprava očito želi učvrstiti političku kontrolu nad ključnim segmentima gradskih komunalnih službi, koje imaju značajan utjecaj na svakodnevni život građana.

HDZ i HGS ponovno u nadzoru Vodovoda i kanalizacije

Uz navedene promjene, poznata su nam i imena novih članova Nadzornog odbora Vodovoda i kanalizacije (VIK-a). I ovdje je, prema svemu, riječ o stranačkoj podjeli pozicija. U nadzorni odbor ulaze uglavnom članovi HDZ-a i HGS-a, ponajviše kotarski čelnici vladajućih stranaka.

Među novim članovima su: Petar Varvodić, predsjednik HDZ-ovog ogranka u splitskom naselju Kamen, Milena Jurić, HDZ-ova čelnica iz Kocunara, Danijel Buzov iz kotara Veli Varoš, Lucijan Katić iz HDZ-ovog Odbora za komunalu, Marija Bilić, predsjednica HDZ-ovog ogranka Lučac-Manuš te Dražen Delić, član HGS-a Željka Keruma, koji je, zanimljivo, već imenovan i u Nadzorni odbor Parkova i nasada. Vrijedi napomenuti da su svi navedeni zaposlenici u HEP-u, dok je Buzov zaposlenik Porezne uprave.

Politička dominacija bez iznimke

Očekivano, sastav novog Nadzornog odbora Vodovoda i kanalizacije odražava istu političku matricu: svi članovi dolaze iz redova HDZ-a i HGS-a. Time se potvrđuje trend koji se posljednjih tjedana intenzivirao — kadrovska konsolidacija vlasti u gradskim tvrtkama, u kojima se ključne pozicije povjeravaju stranački lojalnim osobama i ljudima od povjerenja gradonačelnika Grada Splita Tomislava Šute, ali i lidera Hrvatske građanske stranke Željka Keruma.