Šuta je odabrao nove ljude u NO jedne gradske tvrtke. Svi su članovi HDZ-a i HGS-a, a mjesto se našlo i za Kerumova zeta

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta donio je zaključak kojim se Skupštini trgovačkog društva Lovrinac d.o.o. predlaže imenovanje novih predstavnika Grada Splita u Nadzorni odbor ove gradske tvrtke. Prema prijedlogu, u Nadzorni odbor Lovrinca trebali bi ući Željko Đapić, Ivan Prolić, Vlado Tandara i Petroslav Sapunar.

Tvrtka s važnom komunalnom ulogom

Podsjetimo, Lovrinac d.o.o. jedno je od najvažnijih komunalnih društava u vlasništvu Grada Splita. Tvrtka se bavi: održavanjem i uređenjem gradskih groblja, pružanjem pogrebnih usluga, kamenoklesarskim radovima, hortikulturom i komunalnim uređenjem prostora.

Na čelu tvrtke već gotovo dva desetljeća nalazi se Petar Bilobrk, dugogodišnji direktor koji je poznat po kontinuitetu u vođenju sustava i stabilnom poslovanju poduzeća. Prema informacijama iz političkih krugova, Bilobrk bi trebao ostati na direktorskoj poziciji, čime bi izbjegao moguću smjenu u sklopu političkog restrukturiranja koje provodi aktualni gradonačelnik.

Nova imenovanja

HDZ i HGS Željka Keruma, uz povremene "partnere", drže većinu u Gradskom vijeću Grada Splita. To znači da se, očito, nastavlja kadrovski utjecaj u gradskim tvrtkama. Predloženi članovi Nadzornog odbora dolaze upravo iz redova tih stranaka.

Vlado Tandara obnaša dužnost predsjednika Mjesnog odbora Stobreč, aktivan je u HDZ-u i član splitskog Gradskog odbora stranke. Petroslav Sapunar član je Hrvatske građanske stranke Željka Keruma, a u javnosti je poznat i po rodbinskim vezama s Kerumom, budući da je njegova supruga sestra bivšeg splitskog gradonačelnika. U prošlom mandatu bio je član Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije.

Ivan Prolić član je HDZ-ova ogranka na Mejašima, dok je Željko Đapić ranije bio predsjednik HDZ-ova ogranka na Neslanovcu.

Kako se i ranije znalo i očekivalo, ovakav sastav ukazuje na jačanje političkog utjecaja dviju stranaka u nadzornim strukturama gradskih poduzeća, ali i na stabilizaciju odnosa unutar vladajuće većine u Splitu.

Bilobrk ostaje — bez promjena na čelu Lovrinca

Unatoč promjenama u nadzornim tijelima, očekuje se da Petar Bilobrk ostane direktor Lovrinca. Time bi Lovrinac ostao izvan političke "čistke" koju dio javnosti povezuje s kadrovskim promjenama gradonačelnika Tomislava Šute.