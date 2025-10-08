Tko će sjediti u NO jednih od najvažnijih splitskih gradskih tvrtki? Šuta je odabrao, a većina članova povezana je s HDZ-om ili je u rodbinskom odnosu sa Željkom Kerumom

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta donio je odluku o imenovanju novih članova nadzornih odbora dviju važnih gradskih tvrtki — Čistoće Split i Parkova i nasada. Ove promjene, prema svemu sudeći, najavljuju veću rekonstrukciju u upravljačkim strukturama gradskih poduzeća, a među imenovanima se nalaze brojna imena povezana s lokalnim političkim opcijama, ponajviše s HDZ-om i HGS-om Željka Keruma.

Podsjetimo, jučer smo objavili kako je i gradska tvrtka Lovrinac d.o.o. dobila novi nadzorni odbor sastavljen mahom od članova HDZ-a i HGS-a. Slična situacija sada se ponavlja i u Čistoći te Parkovima i nasadima, gdje su imenovani pojedinci koji su aktivni u politici ili su rodbinski povezani s osobama iz političkog vrha Splita.

Takva imenovanja dodatno potvrđuju tvrdnje kako su ove gradske tvrtke pod snažnim utjecajem političkih dogovora i interesa dviju stranaka koje čine ključnu osovinu vlasti u Splitu.

Novi članovi nadzornog odbora Parkova i nasada

U nadzorni odbor Parkova i nasada imenovana je Katarina Šimundža Brešker, djelatnica marketinga u Ljekarnama Splitsko-dalmatinske županije i dugogodišnja aktivna članica splitskog HDZ-a. Također, tu je i HDZ-ov član Dane Knezović.

Među novim članovima je i Marijo Popović, član HSP-a, koji je kratko obnašao dužnost gradskog vijećnika u aktualnom sazivu Gradskog vijeća, no svoj je mandat stavio na mirovanje. Njegov brat Vide Popović nekada je bio vijećnik u Gradskom vijeću Splita kao član HDZ-a. U odbor je imenovan i Dražen Delić, kadar HGS-a Željka Keruma, što dodatno upotpunjuje politički mozaik nove upravljačke garniture.

Novi nadzorni odbor Čistoće Split

U nadzorni odbor Čistoće, između ostalih, imenovan je Saša Horvat, aktualni gradski vijećnik u Gradskom vijeću Grada Splita. Horvat je i rodbinski povezan sa Željkom Kerumom, budući da je brat Kerumove supruge Fani Horvat. Uz njega, u odboru će sjediti i Darija Jurač Najev, predsjednica temeljnog ogranka HDZ-a Spinut. Jurač Najev je zaposlena u Županijskoj upravi za ceste Split, u uredu ravnatelja Petra Škorića, bivšeg predsjednika splitskog HDZ-a, što dodatno naglašava političku povezanost novog sastava odbora s vladajućim strukturama.

Jasno je da će u većini slučajeva nadzorne odbore svih većih, odnosno svih gradskih tvrtki, većinski činiti članovi HDZ-a i HGS-a Željka Keruma. Podsjetimo, već je ranije bilo poznato da će ove dvije gradske tvrtke, kao jedne od najvažnijih, ići u veliku kadrovsku rekonstrukciju — što se sada i događa.