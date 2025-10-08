Promet HDZ-u i Kerumu: U Nadzornom odboru brat Dražena Zečića, 'wannabe' župan...

Nastavljena su imenovanja u nadzorne odbore splitskih komunalnih tvrtki. Nakon što su popunjeni odbori u nekoliko poduzeća, red je došao i na Promet. Od devet članova novog Nadzornog odbora Prometa, njih osam su nova imena, dok je samo jedan član zadržao mjesto iz prethodnog saziva.

Po već uhodanom političkom receptu, i ova splitska komunalna tvrtka podijeljena je između HDZ-a i Kerumova HGS-a.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U novom Nadzornom odboru Prometa nalaze se: Josip Milić, Miljenko Modrić, Ivan Mršić, Vlatko Bratulić, Luka Bartulin, Luka Čelar, Željko Zečić, Damir Čosić Roda i Toni Jurišić Sokić.

Tko su oni?

Milić je predsjednik temeljnog ogranka HDZ-a Bačvice i donedavni aktivni član Mladeži HDZ-a.

Modrić, jedan od utemeljitelja splitskog HDZ-a, ratni je veteran 4. gardijske brigade i bivši predsjednik ogranka HDZ-a Sućidar.

Mršić je također bio jedan od ratni zapovjednik 4. gardijske brigade i aktivni član kotara Split 3.

Bratulić je predsjednik ogranka HDZ-a Grad i zaposlenik Splitsko-dalmatinske županije.

Bartulin vodi ogranak HDZ-a Gornje Sitno, dok je Čelar predsjednik ogranka HDZ-a Plokite i zaposlenik KBC-a Split.

Zečić, brat poznatog pjevača Dražena Zečića, jedan je od osnivača splitskog HDZ-a i dugogodišnji član HSP-a.

Čosić Roda, bivši županijski vijećnik i nekadašnji predsjednik gradskog kotara Sućidar, poznat je kao Kerumov suradnik i osoba sa , „šarenom prošlošću“.

Jurišić Sokić, djelatnik Vodovoda i kanalizacije, bio je kandidat HGS-a za župana prije četiri godine.