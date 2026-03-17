Ujutro "rastura" na faksu, popodne na nogometnom terenu. Upoznajte talentiranog Tomislava Miličevića: "Mladima je potrebna jasna perspektiva"

Tomislav Miličević pri završetku je stručnog Studija građevinarstva na Sveučilištu u Splitu, od samog početka studiranja je postao društveno aktivan uključivši se u rad sa studentima, te je trenutno koordinator studentskih pravobranitelja u Hrvatskom studentskom zboru.

Za svoj studij voli reći da mu je bio izazovan i dinamičan što ga čini zanimljivim. Najdraži kolegij mu je bio Organizacija građenja jer smatra da daje jasnu sliku kako se projekti planiraju i provode u stvarnim uvjetima.

Njegov rad, trud i angažman prepoznali su na fakultetu uručivši mu Rektorovu nagradu za izvrsnost, a takvo mu je priznanje dodatna motivacija da nastavi istim putem i da svoj maksimum i u budućnosti u kojoj se vidi u građevinskom sektoru, no i dalje aktivan u sportu koji je važan dio njegovog života.

Studentski život više je od učenja

Tijekom studiranja posebno su mu značili trenuci kada se trud i angažman isplate, bilo kroz uspješno položene zahtjevne kolegije ili druge aktivnosti. Izdvojio je sudjelovanje u organizaciji Adventa na Kampusu, gdje je stekao mnogo novih prijateljstava i poznanstava. Takva iskustva pokazuju da studij nije samo učenje, nego i stvaranje odnosa i zajedništva.

Za vrijeme studija je radio različite poslove od konobarenja, rada u studentskoj menzi, do organizacijskih poslova, uključujući sudjelovanje u organizaciji Adventa na Kampusu. Drži da je svako radno iskustvo vrijedno jer razvija radne navike i disciplinu.

- Na fakultetu treba biti uporan i ne odustajati na prvoj prepreci. Važno je uključiti se u aktivnosti izvan predavanja jer studentske godine nude puno više od samih ispita. Meni osobno je namjera obrazovati se i nakon studija jer smatram da je kontinuirano usavršavanje nužno, posebno u tehničkim strukama gdje se znanje stalno nadograđuje.

Sport, disciplina i pogled u budućnost

Vjeruje da će brzo naći posao u struci. Građevinski sektor je dinamičan i pruža prilike, a njegov je cilj kontinuirano raditi na sebi kako bih bio spreman za izazove struke.

Iako zbog fakultetskih i sportskih obveza nema puno slobodnog vremena igra nogomet i tako još od svoje sedme godine. Sport mu je sastavni dio života. Trenutno igra za NK Urania gdje je upoznao dobre ljude i stekao vrijedna prijateljstva. Za njega nogomet nije samo igra, već škola discipline, timskog rada i međusobnog poštovanja. Slobodne trenutke voli provoditi i sa svojom obitelji, te dragim prijateljima. Zbog nogometnih i fakultetskih obveza nije imao priliku puno putovati, ali osim Hrvatske posjetio je Italiju, Španjolsku, Švedsku i Dansku.

Vjeruje da mladi ljudi uz rad, upornost i jasne ciljeve mogu uspjeti u Hrvatskoj koja ima potencijal, ali mladima treba dati stabilnost i sigurnost kako bi tu gradili svoju budućnost, poručuje. Dodaje da je mladima ključno riješiti stambeno pitanje, te im osigurati stabilne i sigurne uvjete rada. Mladima je potrebna jasna perspektiva, mogućnost zaposlenja, napredovanja i stvaranja obitelji bez stalne nesigurnosti.