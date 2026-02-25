Close Menu

Mladi radiolog iz Dalmacije: "Ulaganje u stambenu politiku za mlade nije trošak, nego strateška investicija u budućnost društva"

[NAJBOLJE IZ DALMACIJE] [NAJBOLJE IZ DALMACIJE] Mate Popov je u Splitu je završio preddiplomski sveučilišni studij radiološke tehnologije na današnjem Fakultetu zdravstvenih znanosti. Nakon toga je stekao zvanje sveučilišnog prvostupnika radiološke tehnologije

Mate Popov je iz malog ribarskog mjesta Tribunja, srednju školu je završio u Šibeniku, fakultet u Splitu, a trenutno živi i radi u KBC Sestre Milosrdnice u Zagrebu.

U Splitu je završio preddiplomski sveučilišni studij radiološke tehnologije na današnjem Fakultetu zdravstvenih znanosti. Nakon završenog preddiplomskog studija je stekao zvanje sveučilišnog prvostupnika radiološke tehnologije. Pripravnički staž je pohađao u KBC Sestre Milosrdnice, a sada je na završnoj godini diplomskog studija radiološke tehnologije na Fakultetu zdravstvenih znanosti.

Studentski život, pandemija i novi izazovi

- Put studiranja je jako zanimljiv, svaki za sebe ima svoju priču. Preddiplomski provedeš klasičnim studentskim životom, malo nas je COVID-19 poremetio, ali uspjeli smo izvući najbolje iz tog dijela života. Riješiš stručni ispit, počneš raditi u Zagrebu i otvoriš novo poglavlje u vidu diplomskog u Splitu. Kombinacija posla i studiranja na dvije lokacije je dosta zahtjevna pogotovo na prvoj godini.

Za sve to je potrebna dobra organizacija i komunikacija kako bi se sve uspjelo uskladiti zbog specifičnog rada u zdravstvenim ustanovama i akademskim obvezama.

Interesi, tehnologija i nagrade

S obzirom da je trenutno jedini sveučilišni diplomski studij radiološke tehnologije okuplja ljude iz cijele Hrvatske. Kaže da se zahvaljujući tome steknu nova poznanstva diljem Hrvatske što doprinosi razmjeni znanja i iskustava te potencijalnom poboljšanju struke.

Njegovo polje interesa su tehnička svojstva profesije, upotreba umjetne inteligencije i zdravstveni informatički sustavi. Zbog složenosti rada i studiranja na dvije lokacije nagrađen je Rektorovom nagradom koja je rezultat upornosti i rada. I dalje se vidi u svojoj struci u kojoj se želi i usavršavati čak i u predavačkom smjeru kako bi educirao generacije koje dolaze.

Slobodno vrijeme pod povećalom

- Kada radite ovu vrstu posla i uz to pohađate fakultet slobodno vrijeme je vrlo ograničeno stoga se mora dobro organizirati i kvalitetno iskoristiti. Volim putovati, dobro to dođe da malo ohladiš glavu od svakodnevne rutine. Obožavam glazbu pa učim svirati gitaru. Smatram da je i trening važan dio svakodnevne rutine zato ga se trudim ubaciti u raspored.

Mate uvjerava kako zdravstvena struka općenito zahtijeva stalnu edukaciju jer se protokoli i tehnologije često mijenjaju zbog čega je važno držati korak za promjenama. Upravo pacijenti od toga imaju najviše benefita. Baš zato bi Mate volio nastaviti obrazovanje ako bude moguće.

Poruka mladima i vlastima

Mladima poručuje da ulažu u znanje i iskustva i dodaje da iako to zvuči kao klišej koji se stalno ponavlja to je istina. Ne treba se ograničavati na jednu stvar, uvijek treba širiti horizonte, isprobavati novo i ostati znatiželjan.

- Svako iskustvo, dobro ili loše, gradi vas kao osobu i otvara vrata koja možda niste ni znali da postoje. Najveća investicija koju možete napraviti je ulaganje u sebe.

Vlastima poručuje kako je priuštivo stanovanje temelj sigurnosti i ostanka mladih u zemlji, te prisnažuje da su potrebne dugoročne mjere koje će olakšati pristup prvoj nekretnini, potaknuti izgradnju dostupnih stanova i smanjiti financijski pritisak na mlade obitelji.

- Ulaganje u stambenu politiku za mlade nije trošak, nego strateška investicija u budućnost društva.

