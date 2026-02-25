Mladi radiolog iz Dalmacije: "Ulaganje u stambenu politiku za mlade nije trošak, nego strateška investicija u budućnost društva"

Mate Popov je iz malog ribarskog mjesta Tribunja, srednju školu je završio u Šibeniku, fakultet u Splitu, a trenutno živi i radi u KBC Sestre Milosrdnice u Zagrebu.

U Splitu je završio preddiplomski sveučilišni studij radiološke tehnologije na današnjem Fakultetu zdravstvenih znanosti. Nakon završenog preddiplomskog studija je stekao zvanje sveučilišnog prvostupnika radiološke tehnologije. Pripravnički staž je pohađao u KBC Sestre Milosrdnice, a sada je na završnoj godini diplomskog studija radiološke tehnologije na Fakultetu zdravstvenih znanosti.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Studentski život, pandemija i novi izazovi

- Put studiranja je jako zanimljiv, svaki za sebe ima svoju priču. Preddiplomski provedeš klasičnim studentskim životom, malo nas je COVID-19 poremetio, ali uspjeli smo izvući najbolje iz tog dijela života. Riješiš stručni ispit, počneš raditi u Zagrebu i otvoriš novo poglavlje u vidu diplomskog u Splitu. Kombinacija posla i studiranja na dvije lokacije je dosta zahtjevna pogotovo na prvoj godini.

Za sve to je potrebna dobra organizacija i komunikacija kako bi se sve uspjelo uskladiti zbog specifičnog rada u zdravstvenim ustanovama i akademskim obvezama.

Interesi, tehnologija i nagrade

S obzirom da je trenutno jedini sveučilišni diplomski studij radiološke tehnologije okuplja ljude iz cijele Hrvatske. Kaže da se zahvaljujući tome steknu nova poznanstva diljem Hrvatske što doprinosi razmjeni znanja i iskustava te potencijalnom poboljšanju struke.

Njegovo polje interesa su tehnička svojstva profesije, upotreba umjetne inteligencije i zdravstveni informatički sustavi. Zbog složenosti rada i studiranja na dvije lokacije nagrađen je Rektorovom nagradom koja je rezultat upornosti i rada. I dalje se vidi u svojoj struci u kojoj se želi i usavršavati čak i u predavačkom smjeru kako bi educirao generacije koje dolaze.

Slobodno vrijeme pod povećalom

- Kada radite ovu vrstu posla i uz to pohađate fakultet slobodno vrijeme je vrlo ograničeno stoga se mora dobro organizirati i kvalitetno iskoristiti. Volim putovati, dobro to dođe da malo ohladiš glavu od svakodnevne rutine. Obožavam glazbu pa učim svirati gitaru. Smatram da je i trening važan dio svakodnevne rutine zato ga se trudim ubaciti u raspored.

Mate uvjerava kako zdravstvena struka općenito zahtijeva stalnu edukaciju jer se protokoli i tehnologije često mijenjaju zbog čega je važno držati korak za promjenama. Upravo pacijenti od toga imaju najviše benefita. Baš zato bi Mate volio nastaviti obrazovanje ako bude moguće.

Poruka mladima i vlastima

Mladima poručuje da ulažu u znanje i iskustva i dodaje da iako to zvuči kao klišej koji se stalno ponavlja to je istina. Ne treba se ograničavati na jednu stvar, uvijek treba širiti horizonte, isprobavati novo i ostati znatiželjan.

- Svako iskustvo, dobro ili loše, gradi vas kao osobu i otvara vrata koja možda niste ni znali da postoje. Najveća investicija koju možete napraviti je ulaganje u sebe.

Vlastima poručuje kako je priuštivo stanovanje temelj sigurnosti i ostanka mladih u zemlji, te prisnažuje da su potrebne dugoročne mjere koje će olakšati pristup prvoj nekretnini, potaknuti izgradnju dostupnih stanova i smanjiti financijski pritisak na mlade obitelji.

- Ulaganje u stambenu politiku za mlade nije trošak, nego strateška investicija u budućnost društva.