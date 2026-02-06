Stigla iz Viteza u Split i rasturila s prosjekom ocjena 5.0. Ivana Kozina: “Mladi moraju imati mogućnost zaposlenja bez potrebe za političkim vezama ili strankama”

Ivana Kozina je dobitnica Rektorove nagrade, Pročelničke za ostvareni uspjeh, već šest godina živi u Splitu, dolazi iz Viteza u Lašvanskoj dolini, ima 24 godine, prosjek ocjena 5,0 i apsolventica je na Fakultetu računovodstva i financija. Djevojka je to koja će svoje studentsko doba pamtiti kao jedno od najljepših i najvažnijih u svom životu.

Prije studiranja je osam godina trenirala košarku u klubu OKK Vitez gdje je nakon toga postala trenerica najmlađih selekcija. Dolaskom na studij u Split morala je odustati od tog angažmana, ali iskustvo rada s djecom i timski duh koji je kroz košarku stekla i dalje joj puno znači u životu.

Za sebe će reći da je vedra, nasmijana i komunikativna osoba, ali istovremeno vrlo snalažljiva i odgovorna, posebno kada je riječ o radu i obavezama. Njena ljubav prema računovodstvu započela je još u srednjoj školi zahvaljujući razrednici Arijani Rosić, koja je svojim znanjem i načinom rada u njoj probudila interes za to područje. Kroz studij se ta ljubav samo produbila jer joj odgovara struktura i jasnoća koje računovodstvo zahtijeva, a posebno je motivira mogućnost da se kontinuirano razvija i gradi sigurnu profesionalnu budućnost.

Studij, izazovi i profesori

Studiranje joj je bilo veliki izazov jer je došla u drugu državu, daleko od obitelji i poznatog okruženja. No, to je nije obeshrabrilo već je to vidjela kao veliku priliku za osobni rast, nova iskustva i samostalnost. Cijelo studentsko razdoblje će pamtiti po lijepim uspomenama i brojnim stečenim znanjima. Studirati joj je bilo posebno zanimljivo i zbog profesora koji su bili iznimno ljubazni, susretljivi i stručni, uvijek spremni pomoći i prenijeti svoje znanje. Računovodstvene kolegije je "upijala" iz predavanja u predavanje da bi joj na kraju dodatno učvrstili ljubav prema tom području.

Pogled u budućnost i ostanak mladih

- U struci već radim. Trenutno sam u računovodstvenom odjelu poduzeća Cian, a u budućnosti se želim nastaviti profesionalno razvijati i usavršavati u području financija i računovodstva. Otvorena sam i za mogućnost akademskog smjera, biti asistentica ili profesorica ukoliko se za to ukaže prilika. Najvažnije mi je nastaviti učiti, napredovati i raditi posao koji me ispunjava.

Uživa u druženjima i zajedničkim trenucima s obitelji i prijateljima. Posebno je oduševljavaju šetnje u prirodi, najčešće po Marjanu, kao i ispijanje kava na suncu uz more. Voli društvene igre, koncerte, izlete i istraživanje novih mjesta. U njenom životu vjera ima važnu ulogu jer joj daje mir i snagu.

- ⁠Smatram se osobom koja na život gleda pozitivno i vjerujem da mladi čovjek može uspjeti i ovdje, pogotovo ako radi ono što voli i ako je spreman uložiti trud, vrijeme i određena odricanja. Uspjeh ne dolazi preko noći, ali uz upornost i jasne ciljeve itekako je moguć. S druge strane, svjesna sam da se mnogi mladi odlučuju na odlazak zbog realnih životnih izazova, među kojima je jedan od najvećih stambeno pitanje. Plaće često nisu dovoljno visoke u odnosu na cijene najma, što mladima otežava samostalan život. To je izazov s kojim ću se i sama uskoro susresti, pa ću, barem u početku, morati dijeliti stan s jednom ili dvije cimerice kako bih to mogla financijski podnijeti. Ipak, smatram da je lijepo kada znanje i iskustvo koje steknemo možemo "ostaviti" u svojoj državi, graditi ovdje, doprinositi svom okruženju i omogućiti da i naša matična zemlja ide naprijed, umjesto da talenti odlaze u druge zemlje svijeta i ostavljaju zaostatke. Vjerujem da se uz strpljenje i rad može graditi kvalitetna budućnost i ovdje.

Ulaganje u mlade

Njena formula za ostanak mladih u Hrvatskoj je dostupnije stanovanje, konkurentne plaće i prilike za profesionalni razvoj. Drži kako mladi trebaju vidjeti da se njihov trud i znanje cijene, da mogu ostvariti svoje ciljeve ovdje i dati doprinos svojoj zemlji, a ne tražiti prilike u inozemstvu.

- Država može pokrenuti projekte u kojima bi izričito sudjelovali mladi, s jasnim mogućnostima za zaposlenje, bez potrebe za političkim vezama ili članstvom u strankama. Povoljni krediti za mlade, koji ne zahtijevaju otplatu do mirovine, također bi bili velika pomoć u osamostaljivanju i pokretanju vlastitog života i karijere, prisnažuje Ivana.