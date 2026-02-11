"Planiram se vratiti na otok": Bruna je iz Blata, rastura u Splitu na studiju računarstva, a studentima poručuje da budu uporni, znatiželjni i da ne odustaju od svojih ciljeva

Petra Bačić dolazi iz Blata na otoku Korčuli. Trenutno je studentica završne godine diplomskog studija Računovodstva i financija na Sveučilišnom odjelu za stručne studije u Splitu.

Ljubav prema računovodstvu otkrila je još u srednjoj školi koju je pohađala u Veloj Luci. Tamo je shvatila da je to područje zaista zanima i ispunjava. Od samog početka je znala da želi nastaviti tim putem, pa je studij na Sveučilišnom odjelu za stručne studije bio prirodan nastavak njenog obrazovanja. Trenutno ima zvanje prvostupnice ekonomije, a završetkom diplomskog studija ove godine će steći zvanje magistre ekonomije.

Studentski dani, preseljenje i osobni rast

– Studentske dane ću pamtiti po jako lijepim uspomenama i poznanstvima. Preseljenje s otoka u grad bio je velik korak za mene, ali i vrijedno iskustvo koje me naučilo samostalnosti, organizaciji i prilagodbi novom okruženju. Na svim kolegijima naučila sam puno toga što će mi koristiti u budućnosti. Kada završim fakultet planiram se vratiti na svoj otok i stečeno znanje pretočiti u posao.

Rektorova nagrada kao potvrda truda i upornosti

Nakon što joj je uručena Rektorova nagrada za izvrsnost, koju je ostvarila tijekom treće godine studija, osjetila je ponos i zahvalnost jer je shvatila da se sav trud, odricanja i upornost isplate. Posebno joj je značilo to što je tim uspjehom svoje bližnje učinila ponosnim.

Demonstratorica i prijenos znanja drugima

– Posebno mi je draga prilika koju sam dobila na trećoj godini fakulteta kada sam postala demonstrator na kolegiju Računovodstveni informacijski sustavi. Kolegij se cijeli semestar odvija na računalima u računovodstvenom programu tvrtke Micronic iz Splita, a ja već treću godinu zaredom s velikim zadovoljstvom prenosim svoje znanje studentima, što mi omogućuje da i sama stalno učim i rastem u struci.

Organizacija, ravnoteža i poruka mladima

Po prirodi je organizirana osoba koja voli biti korak ispred svojih obaveza. Uvjerena je da je dobra organizacija ključ uspjeha.

– Volim imati pregled nad svojim obavezama, pa uz sebe uvijek imam mjesečni planer u koji zapisujem sve zadatke. Kada su obaveze jasno posložene, u rasporedu se uvijek pronađe mjesto i za slobodno vrijeme, koje najčešće provodim s obitelji i prijateljima ili uz neku fizičku aktivnost, jer vjerujem da je ravnoteža između rada i odmora izuzetno važna.

Svima koji studiraju ili razmišljaju o studiju poručuje da budu uporni, znatiželjni i da ne odustaju od svojih ciljeva jer se učenje i rad zaista se isplate, a uspjeh dolazi kao posljedica kontinuiteta i ljubavi prema onome što netko radi. Dodaje da je važno zadržati ravnotežu i uživati u malim stvarima, jer život nisu samo ocjene i nagrade, već i iskustva i trenuci koje dijelimo s drugima.

Redovito se bavi fizičkom aktivnošću jer smatra da je važna za zdravlje i mentalnu ravnotežu, osobito uz zahtjevne studijske obaveze. Voli putovati kad god joj to obaveze dopuštaju, posjetila je susjedne države, ali se još nije upustila u neka dulja putovanja.

Smatra da mladi u Hrvatskoj mogu uspjeti, osobito ako su uporni, spremni na rad i kontinuirano učenje. Mogućnosti postoje, a važno je prepoznati ih i iskoristiti, posebno na lokalnoj razini.

Od kolijevke pa do groba, najljepše je đačko doba. Ljudi uživajte u svakom trenutku svog školovanja i u svim malim i velikim radostima koje ono donosi, poručuje na kraju.