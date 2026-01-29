"Fizika mi je dala odgovore koji su me očarali": Toni je mladi splitski genijalcac koji besplatno pomaže maturantima, želi ostati na PMF-u i vjeruje da se u Hrvatskoj može uspjeti

Mladi Toni Škeva prvostupnik je Fizike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu i student 4. godine. Zbog svoje genijalnosti i odličnih rezultata, drugog mjesta na županijskom natjecanju iz fizike, tijekom srednjoškolskog školovanja izravno je upisan na fakultet.

Brojni su ga splitski maturanti upoznali dok im je potpuno besplatno, zajedno sa svojim kolegama, davao instrukcije iz matematike i fizike kako bi ih pripremio za maturu. Obožava podučavati, a s obzirom da voli raditi i širiti znanja mladima želja mu je ostati na PMF- u kao asistent.

Da će studirati fiziku odlučio je još u sedmom razredu osnovne škole nakon prvog sata fizike. Došao je kući i obitelji rekao da želi biti fizičar što ih nije posebno iznenadilo s obzirom da je dok je bio malo dijete uvijek promatrao što se događa s morem ako nešto ubaci u njega, zašto brod može plutati po površini mora, kao i zbog čega stvari padaju put dole. Odgovore na ta pitanja dala mu je fizika što ga je očaralo i zaintrigiralo za taj predmet.

Matematika, šah i profesorica koja je ostavila trag

U prvim godinama života ga je strašno privlačila matematika. Još se u vrtiću često umjesto autića ili igranja loptom zabavljao šahom. U pamćenju mu je posebno ostala profesorica Nada Červar iz Osnovne škole Pojišan koja mu je predavala matematiku. Bila je izvrsna, stroga, temeljita i pravedna nastavnica. Podučila ih je osnovnim temeljimazbog čega joj je zahvalan i dan danas.

Zašto je ostao studirati fiziku u Splitu

Završio je Prirodoslovnu školu i prvotno razmišljao fiziku ići studirati u Zagreb, no ostao je u Splitu i više je nego zadovoljan onim što mu sve fakultet pruža. Splitska fizika je puno bolje strukturirana, tvrdi i otkriva da u zadnje vrijeme dosta zagrebačkih studenata prelazi na njegov faks. Obožavao je slušati predavanja na kolegiju Elektromagnetizamiako je to najteže gradivo na kojem treba najviše raditi, ali ima najzanimljivije zadatke i izvrsnog profesora.

•⁠ ⁠Što se mog učenja tiče ono se razlikuje iz godine u godinu. Primjerice, u osnovnoj školi redovno sam učio svaki dan, no u srednjoj to više nisam prakticirao. Sada na fakultetu također ne učim svaki dan već na predavanjima pozorno pratim što govori profesor pri čemu dobar dio gradiva naučim na taj način. Dvadesetak dana prije ispita dodatno radim i učim ono što nisam do kraja shvatio i to je to.

Sljedeće godine očekuje da će preko Erasmusa tijekom četiri mjeseca odraditi diplomski, gdje će ići još ne zna, ali to će svakako prihvatiti jer je sve to dobro iskustvo za tako mladu osobu. Bude li među najboljima, kao što je i u Hrvatskoj, ponudit će mu se i da doktorira u jednoj od mnogih ponuđenih zemalja u Europskoj uniji, no o tome je još rano govoriti, skromno će Toni.

Sport, Marjan i borba za ostanak mladih u Hrvatskoj

U osnovnoj školi se bavio rukometom, u srednjoj počeo rekreativno trenirati tenis, a danas osim u igranju tenisa slobodno vrijeme provodi i u igranju padela, kojeg je otkrio u Coroni, te sa psom koji istražuje sve skrivene kutke Park šume Marjan.

Uvjeren je da se u području fizike u Hrvatskoj može uspjeti zbog čega ne namjerava napuštati zemlju. Kao veliki problem za ostanak mladih u zemlji vidi u tome što su početničke plaće niske zbog čega se još uvijek mladi ne mogu osamostaliti i otići od roditelja. Zato smatra da je nužno povećati plaće, pogotovo obrazovanim ljudima, jer će ih to zadržati u Hrvatskoj. Kada imaju dovoljno novca za život i otplatu kredita za stan sigurno će ostati u zemlji i ovdje graditi svoju budućnost, smatra.

•⁠ ⁠Problem je što mladi ne samo da ne mogu sada kupiti stan već ga ne mogu niti iznajmiti jer ako ga i iznajme u ljeto ga moraju napustiti zbog sezone. Taj je problem nastao zbog turizma i vrlo je očit u gradovima na obali, pogotovo u Splitu. Stanovi se pretvaraju u apartmane. Mi smo stalno u začaranom krugu jer svake godine ljudi koji rade u turizmu žele što više zarađivati, pa skaču cijene, a plaće ne prate inflaciju, te tako život postaje sve skuplji. Hrvatska bi, po meni, trebala početi razvijati i druge grane ekonomije.