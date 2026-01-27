"Vlasti bi trebale zapošljavati mlade i obrazovane ljude": Upoznajte Doroteu - sjanu mladu violinisticu, dobitnicu Rektorove nagrade za izvrsnost

Dubrovkinja Dorotea Rukavina već četvrtu godinu studira violinu u klasi izv. prof. art. Loris Grubišić na Umjetničkoj akademiji u Splitu, a proteklo je ljeto imala čast svirati u Galeriji Meštrović na Melodijama Jadrana za vrijeme nastupa Nine Badrić. Bila je dio Gelo Orchestra koji je isto ljeto nastupio na Makarska jazz festivalu.

Obrazovanje u dvije škole i jasna profesionalna vizija

Prethodno je u svom rodnom gradu završila Biskupijsku klasičnu gimnaziju Ruđera Boškovića i Umjetničku školu Luke Sorkočevića u klasi prof. Anis Končić. Kada diplomira na Umjetničkoj akademiji bit će magistra glazbe.

Studij ispunjen projektima, nagradama i orkestrima

Studirati joj je bilo iznimno zanimljivo zbog čestih projekata. Profesori su kvalitetni i studentima izlaze u susret kad je god moguće, uvjerava. Uz kolegij violine obožava orkestar i komornu glazbu. Najviši prosjek tijekom studiranja joj je bio 4,8, a i dobitnica je Rektorove nagrade za izvrsnost.

- Često honoriram u orkestru HNK Split, ponekad u Dubrovačkom simfonijskom orkestru i u Splitskim virtuozima. Voljela bih raditi u orkestru. Iskreno se nadam da ću brzo naći posao u struci. Jako je teško naći posao u orkestrima i školama jer su mjesta većinom popunjena.

Između koncerata, prirode i razmišljanja o odlasku mladih

Dorotea Rukavina svoje slobodno vrijeme koristi za šetnje u prirodi s ljubimcima, druženje s prijateljima i odlaske na koncerte.

Pitate li je, s obzirom da je dosta mladih napustilo Hrvatsku, može li mladi čovjek ovdje uspjeti odgovorit će vam da bi svi mladi trebali prvo pokušati naći adekvatan posao u našoj domovini, a ako ne, onda tražiti dalje.

- Ja se konkretno želim dalje obrazovati. Vrlo vjerojatno neko usavršavanje, ali još nisam sigurna u koji dio bih se opredijelila.

Poruke mladima i vlastima – ustrajnost, znanje i pravednost

Onima koji tek razmišljaju o upisu na studij poručuje da budu ustrajni u onomu što vole i žele jer se rad uvijek isplati koliko god je izazovno.

Prije otprilike dvije godine sudjelovala je na 62. Hrvatskom Državnom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa u Zagrebu u disciplini violine gdje je osvojila treću nagradu. Priznaje da bez velike podrške prof. Loris Grubišić ne bi mogla postići taj rezultat i iskreno joj zahvaljuje što je uvijek spremna pomoći svojim radom, savjetima i podrškom.

Vlastima poručuje da ako žele mlade ljude zadržati u zemlji da bi za početak trebali poštivati zakon, biti stručni i pravedni.

- Trebali bi zapošljavati što više mladih i obrazovanih ljudi te pokušati naći rješenje stambenog pitanja za mlade.