Bruno (21), mladi inženjer nautike iz Brela: "Želim postati časnik palube. Vjerujem u znanje — i u svijet koji ga poštuje"

Breljanin Fernando Filipović ima 21 godinu i već diplomu prvostupnika inženjera nautike koji je završio na preddiplomskom studiju Pomorske nautike na Pomorskom fakultetu u Splitu, te sada studira diplomski studij.

Bilo mu je zanimljivo studirati, najviše zbog prakse koju je imao po brodovima Jadrolinije, gradskoj luci i simulatorima na fakultetu. Od kolegija na prvom mjestu izdvaja Terestričku i Astronomsku navigaciju.

- Bilo mi je fascinantno kako su pomorci u prošlosti oplovili oceane bez ikakvih elektroničkih uređaja, samo uz pomoć vlastitog znanja iz navigacije, matematike, astronomije i naravno iskustva.

Uz Rektorovu nagradu za izvrsnost i Nagradu gospodarstvenika najuspješnijim studentima za vrijeme preddiplomskog studija je primao stipendiju Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Sve to mu je puno značilo i bilo potvrda za trud koji je ulagao tijekom studiranja. Nagrade mu daju motivaciju da dalje nastavi istim tempom i da stečeno znanje razvija i primjenjuje odgovorno, naročito u pomorskoj struci kojoj pripada.

Plan: kadet na brodu i profesionalni razvoj u pomorstvu

Nakon fakulteta se planira ukrcati na brod trgovačke mornarice kao kadet, a u budućnosti sebe vidi kao odgovornog i profesionalnog časnika palube s ciljem postupnog napredovanja kroz zvanja.

- Svjestan sam da takav put zahtijeva vrijeme, iskustvo, stalno učenje i naporan rad, ali upravo to doživljavam kao vrijednost ove profesije. Isto tako znam da se pomorska industrija promijenila i da su uvjeti drukčiji nego prije. Motivacija za tu vrstu posla kod mene proizlazi načelno iz interesa za samu struku i želje za profesionalnim razvojem. Pomorstvo vidim kao dugoročnu karijeru u kojoj je moguće uskladiti profesionalni razvoj i privatni život, uz dobru organizaciju i jasne prioritete. U svakom slučaju cilj mi je graditi stabilan i profesionalan put, bilo na moru ili kasnije kroz poslove na kopnu povezane s pomorstvom.

Fakultet, demonstratura, kafić i planovi za znanost

Trenutno još ne radi u struci jer mu je prioritet završiti fakultet. No unatoč tomu na fakultetu obavlja posao demonstratora gdje kao student, koji je određene kolegije položio s odličnim, pomaže drugim kolegama da savladaju gradivo iz tih kolegija. Tijekom sezone radi u obiteljskom kafiću.

Smatra da znanja nikad nije dosta i da uvijek postoji mogućnost za naučiti nešto novo ili usavršiti postojeća znanja. Nakon faksa planira ići na brod kako bih stekao praktično iskustvo u struci, no uvijek je otvoren za nastavak obrazovanja što uključuje i doktorski studij. Ipak je prethodno važno steći iskustvo na moru koje može biti važan temelj za daljnji razvoj u znanosti ili u poslovima u struci na kopnu, prisnažuje.

"Ne razmišljam o odlasku iz Hrvatske"

I on je, kao i brojni njegove kolege, svjestan da brojni mladi danas odlaze iz Hrvatske jer smatraju da ne mogu ovdje uspjeti, prvo zbog ekonomskih razloga i životnih troškova. No misli da se uz jasne ciljeve i strpljenje može i ovdje uspjeti.

- Osobno ne razmišljam o trajnom napuštanju zemlje. Smatram da rad u međunarodnom okruženju u pomorstvu pruža mogućnost razvoja i financijske stabilnosti, a isto ostavlja mogućnost da se život i obitelj grade u Hrvatskoj.

Slobodno vrijeme nastoji provoditi aktivno, pa najčešće planinari na Biokovu, te rado odlazi u ribolov s ocem i stricem gdje uvijek "uhvate nešto za ručak". Uz sve to nađe vremena i za redoviti trening u teretani. Osim aktivnosti koje radi u slobodno vrijeme svira i klavir, te je 2016. godine nakon šest godina završio Osnovnu glazbenu školu u Makarskoj.

- Volim putovati makar u zadnje vrijeme rjeđe. Bio sam u Belgiji, Italiji, Švedskoj koja me se posebno dojmila, u našim domaćim zemljama, BiH, Srbiji, Crnoj Gori. Od zemalja koje bih iduće volio posjetiti su Japan, Rusija i SAD.

Uvjeren je kako je važno stvarati prilike za mlade posebno u strukama poput pomorstva kroz kvalitetno obrazovanje, mogućnost profesionalnog razvoja i mogućnost da se stečeno iskustvo može primijeniti i u Hrvatskoj.

- Nedavne promjene u sustavu, poput gašenja Brodarskog instituta u Zagrebu, pokazuju da su prilike za mlade stručnjake izazovne ili ograničene. Takve odluke mogu otežati zadržavanje mladih stručnjaka u zemlji jer je kvalitetna obrazovna i profesionalna infrastruktura bitna za razvoj i motivaciju mladih da ostanu u Hrvatskoj i svoju karijeru grade tu.

Mislim da u Hrvatskoj obrazovanje još uvijek nije dovoljno cijenjeno ako gledamo plaće i koliko se znanje vrednuje u praksi. U svijetu se puno više poštuje trud i stručnost, dok ovdje to ponekad nije slučaj.