Lažne dojave uzbunile jug: Evakuirano 18 škola, bombe nisu pronađene

Nakon što je jutros, nešto prije 9 sati, na službeni e-mail Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, kao i na adrese većeg broja škola, zaprimljena poruka o navodno postavljenim eksplozivnim napravama, policija je odmah pokrenula hitne mjere.

U suradnji s odgovornim osobama obrazovnih ustanova provedena je evakuacija, nakon čega su policijski službenici započeli s preventivnim protueksplozijskim pregledima.

Kako je naknadno potvrđeno, u niti jednoj od ukupno 18 obrazovnih ustanova na području Dubrovačko-neretvanske županije nisu pronađene eksplozivne naprave.

Policija je pokrenula kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdio identitet osobe odgovorne za slanje lažnih dojava.