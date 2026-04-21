FOTOGALERIJA Sinoć u Hrvatskom domu Split održan koncert HGD-a "Stjepan Radić" iz Žrnovnice. Pogledajte kako je bilo

Sinoć je u Hrvatskom domu Split održan koncert Hrvatskog glazbenog društva "Stjepan Radić" iz Žrnovnice, jednog od najstarijih i najuglednijih glazbenih društava na području Splita i okolice.

Riječ je o društvu osnovanom još 1911. godine, koje već više od stoljeća gradi bogatu glazbenu tradiciju i prepoznatljiv umjetnički identitet, ostavljajući snažan trag u kulturnom životu zajednice. Publika je u koncertnoj dvorani Ive Tijardovića imala priliku uživati u programu naslovljenom "Hitovi prošlog stoljeća", kojim je još jednom potvrđena kvaliteta i kontinuitet rada ovog žrnovničkog glazbenog društva.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Hrvatsko glazbeno društvo "Stjepan Radić" poznato je po raznovrsnom repertoaru koji obuhvaća tradicionalne dalmatinske skladbe, ali i klasična te suvremena djela. Svojim redovitim koncertima i nastupima društvo godinama dostojno predstavlja Žrnovnicu i Split, a posebno mjesto u njegovu djelovanju zauzima rad s mladima.

Kroz vlastitu školu glazbe djeca i mladi stječu prva znanja i vještine sviranja puhačkih instrumenata, čime društvo kontinuirano stvara nove generacije glazbenika i osigurava prijenos glazbene tradicije na mlađe naraštaje.

Uz koncertnu i edukativnu djelatnost, društvo aktivno sudjeluje i u organizaciji kulturnih događanja te ostvaruje suradnje s brojnim udrugama i institucijama. Njihov rad prepoznat je i kroz sudjelovanje u humanitarnim akcijama te redovite nastupe na gradskim svečanostima i obilježavanjima važnih datuma.