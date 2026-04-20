OBAVIJEST ZA PUTNIKE NA LINIJAMA BR. 2A, 37 i 38 Izmjena zbog radova na Širini

Od utorka, 21.04.2026.g. zbog radova na rekonstrukciji raskrižja za sav promet bit će zatvorena Salonitanska ulica (ŽC 6137) u zoni raskrižja s državnom cestom D8 (Širina).

Autobusne stanice koje se privremeno neće moći koristiti su Sveti Kajo 2 i Solin Amfiteatar 2 te će se kao alternativno stajalište uspostaviti nova privremena stanica odmah iza nadvožnjaka u Kaštelanskoj ulici.

Zbog navedenog linije br. 2A, 37 i 38 iz smjera Trogira prometovat će obilazno sljedećom trasom:

SALONITANSKA – KAŠTELANSKA – DON FRANE BULIĆA – STJEPANA RADIĆA – SPLITSKA, nakon čega linije nastavljaju prometovati prema Dujmovači svojom uobičajenom trasom.

Na izmijenjenoj trasi koristit će se sva usputna autobusna stajališta, a po završetku radova linije se vraćaju na redovnu trasu prometovanja.