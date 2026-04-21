Predstavljanje priručnika za razvoj medijske pismenosti i otvorenje izložbe dječjih radova u Splitu

U sklopu Dana medijske pismenosti 2026., Centar za nestalu i zlostavljanu djecu i Centar za sigurniji internet, u suradnji s članovima radne skupine za vrtiće, organiziraju predstavljanje priručnika za razvoj medijske pismenosti predškolske i rane školske dobi te otvorenje izložbe dječjih radova.

Događaj će se održati u četvrtak, 23. travnja 2026. godine, s početkom u 9:30 sati, u Središnjoj knjižnici na Odjelu za djecu i mlade.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Tom prigodom bit će predstavljen priručnik namijenjen odgojiteljima, stručnim suradnicima i roditeljima, s ciljem jačanja medijske pismenosti djece od najranije dobi. Priručnik donosi konkretne i primjenjive aktivnosti za rad s djecom i roditeljima, s naglaskom na razvoj kritičkog mišljenja, razumijevanje medijskih sadržaja i sigurno korištenje digitalnih tehnologija.

Uz predstavljanje priručnika, posjetitelji će imati priliku razgledati i izložbu dječjih radova odgojnih skupina Dječjeg vrtića Cvit Mediterana pod nazivom „Male oči, veliki svijet: Naš put prema sigurnijem internetu“, kao primjer dobre prakse uvođenja medijske pismenosti u odgojno-obrazovni rad. Izložba će biti postavljena od 20. do 30. travnja 2026. godine.

Na događaju će stručnjaci predstaviti rad radne skupine za vrtiće, kao i važnost sustavnog razvoja medijskih kompetencija kod djece predškolske i rane školske dobi te će vam biti na raspolaganju za izjave.