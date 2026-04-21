Sudamja budi emocije: Split u znaku koncerata, nostalgije i „Malog mista“

Evo bliže se i dani Sudamje, možda s nikad do sada više manifestacija, koncerata, događanja...

Planule su ulaznice za koncert Tereze Kesovije na Starom placu. Na nekadašnjem legendarnom stadionu, gdje smo gledali ipak nikad boljeg Hajduka, izvesti će se nakon 100 godina i Tijardovićeva "Kraljica lopte". Bude ti dani i nostalgiju, poseban osjećaj 'splićanosti' i odanosti Dalmaciji.

Tako smo na društvenim mrežana, točnije na Facebook stranici Sitno donje, zapazili lijepu sekvencu iz "Malog mista": Anđa, Bepina, Luigi i Roko, u nekom su zagrebačkom cabareu, pivaju uglas, lipi, šesni, uređeni...

Dio je to jedne stare Novogodišnje emisije, koja je nakon puno vremena pronađena, pa ju je HRT emitirao prije nekoliko godina. Tako nam Zdravka Krstulović, Asja Kisić, Karlo Bulić, Boris Dvornik probude emocije, vrate sjećanja.

Malo misto, postalo je veliki Grad, ali naše uspomene ne damo nikome...