Veliki uspjeh mlade Sinjanke: Ameli Dinarina-Šimić na prijemu kod župana Bobana

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban danas je upriličio prijem za mladu sinjsku pjevačicu Ameli Dinarinu-Šimić, koja je ostvarila izniman uspjeh na međunarodnoj glazbenoj sceni osvojivši treće mjesto na prestižnom festivalu Sanremo Junior, a prijemu je nazočio i Željko Primorac, pročelnik Upravnog odjela za kulturu, tehničku kulturu i sport. Ameli je na prijem stigla u pratnji mame Ivane i dida Pjerinka.

Trinaestogodišnja Ameli, jedina predstavnica Hrvatske na ovogodišnjem natjecanju održanom 14. travnja, oduševila je stručni žiri i publiku emotivnom izvedbom pjesme Hymne à l'amour, koju izvodi Céline Dion, na pozornici slavnog teatra Ariston.

Župan Boban uputio je iskrene čestitke Ameli na iznimnom uspjehu, istaknuvši kako je svojim talentom, trudom i nastupom na najbolji mogući način predstavila Sinj, Splitsko-dalmatinsku županiju i cijelu Hrvatsku:

-Ovakvi uspjesi mladih ljudi potvrđuju koliko je važno sustavno ulagati u razvoj talenata. Splitsko-dalmatinska županija nastavit će podupirati mlade i perspektivne pojedince koji svojim radom i zalaganjem doprinose promociji naše zajednice, poručio je župan.

Ameli je zahvalila na prijemu i podršci koju je imala od samih početaka, istaknuvši kako joj ovo iskustvo predstavlja veliki poticaj za daljnji glazbeni razvoj. Njezin nastup bio je dodatno obogaćen videouvodom koji je prikazao kulturno-povijesne znamenitosti Dalmacije i Sinja, lokalne gastronomske posebnosti te njezinu povezanost sa sportom, posebno ragbijem i Ragbi klubom Sinj.

Na ovogodišnjem izdanju festivala sudjelovalo je 24 mladih izvođača iz različitih zemalja svijeta, a Ameli je svojim nastupom ostvarila jedan od najvećih uspjeha hrvatskih predstavnika na ovom natjecanju.