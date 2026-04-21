Kako do prvog stana? Grad Split otvara raspravu o priuštivom stanovanju

Grad Split organizira panel „Prvi kvadrat“ o priuštivom stanovanju, koji će se održati u četvrtak, 23. travnja, s početkom u 10:15 sati na Ekonomskom fakultetu u Splitu.

Na panelu sudjeluju gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, prof. dr. sc. Silvia Golem, profesorica na predmetima Prostorna ekonomija i Urbana ekonomija na Ekonomskom fakultetu u Splitu, Domagoj Bendić, predsjednik Studentskog zbora Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, te Marin Biliškov, stručnjak za nekretnine. Panel će moderirati izv. prof. dr. sc. Paško Burnać s Katedre za financije Ekonomskog fakulteta u Splitu. Na panelu će biti predstavljeni i dosadašnji rezultati ankete o interesu građana za rješavanje stambenog pitanja, uz poseban naglasak na mišljenja i potrebe mladih.

Podsjećamo, Grad Split po prvi put pokreće model priuštivog stanovanja te u svibnju raspisuje natječaj za 30 gradskih stanova, od kojih će 20 biti namijenjeno upravo tom modelu, dok se paralelno radi na projektiranju oko 300 stanova na Mejašima, Kamenu i Ravnim njivama. U prvoj fazi na Korešnici planira se i oko 350 stanova, većinom za priuštivo stanovanje, a manjim dijelom za zaštićene najmoprimce. Građani putem ankete na službenoj web stranici Grada Splita mogu iskazati interes za rješavanje stambenog pitanja kupnjom ili najmom stana.

