Miletić o taksi sektoru: "Postoji mafija i duboka država koja pljačka radnike"

Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić ustvrdio je da u Hrvatskoj postoji "taksi mafija" i "duboka država" koja, kako kaže, omogućuje pljačku radnika i države, piše Index.

Miletić tvrdi da se u taksi sektoru već godinama događaju ozbiljne nepravilnosti te da vlada "kaos i anarhija", uz sustavno izvlačenje novca iz državnog proračuna.

Kao primjer naveo je praksu prijavljivanja vozača na jedan sat dnevno, iako rade puno radno vrijeme.

"Imamo situaciju da je vozač prijavljen na jedan sat dnevno, a radi osam sati. Samo jedan agregator s 200 vozača može na taj način ukrasti više od 100.000 eura mjesečno", rekao je Miletić.

"Kozmetičke promjene, ključni problemi ostaju"

Komentirajući najavljene zakonske izmjene, Miletić tvrdi da one ne rješavaju stvarne probleme u sektoru.

"Ovaj zakon je prevara. Agregatori su jedva okrznuti, a sustav nastavlja funkcionirati po starome", rekao je.

Dodao je i da su nedavna uhićenja u sektoru tek "lov na male ribe", dok, kako kaže, ključni akteri ostaju izvan dosega institucija.

"Uhićuju se mali, a morski psi korupcije i dalje plivaju. Ovo je zavaravanje javnosti", poručio je.

Predlaže minimalne cijene i ograničenja dozvola

Kao rješenja za stanje u sektoru predložio je uvođenje minimalne cijene po kilometru, posebne taksi registarske oznake te ograničavanje broja dozvola koje izdaju lokalne vlasti.

Izmjene zakona povezao je i s ministrom mora, prometa i infrastrukture Olegom Butkovićem, dovodeći u pitanje način donošenja odluka.

"Mi u Mostu bit ćemo jako glasni i borit ćemo se svim legalnim i legitimnim načinima protiv duboke države i mafije", rekao je Miletić.

Pozvao građane na izlazak na izbore

Na kraju je pozvao građane i taksiste da prijavljuju nepravilnosti te da aktivnije sudjeluju u demokratskim procesima.

"Ako želimo promjene, moramo izaći na izbore. To je minimum koji dugujemo društvu", zaključio je.