Frane je za vrijeme cijelog studiranja radio i imao prosjek ocjena 5.0. Organizira besplatne pripreme za maturu, a sada je cijenjeni programer: "Želim doprinijeti promjenama u hrvatskom društvu"

Znate li tko je mladić kojemu je u samo tri godine studiranja uručeno pet pojedinačnih i grupna nagrada, te je dok je bio učenik III. Gimnazije Split primio nagradu Ministarstva znanosti i obrazovanja, a osvojio je i Oskar znanja za prvo mjesto na državnom natjecanju u debati? Sudjelovao je na brojnim natjecanjima na kojima je osvajao zavidne rezultate. Samozatajni, tihi i divni mladić koji odiše znanjem, a istovremeno jednostavnošću. On je Frane Doljanin i student je 4. godine Fizike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (PMF) u Splitu.

Rektorova i Dekanova nagrada te izvrsnost bez kompromisa

Do sada je dobio Rektorovu nagradu i Dekanovu nagradu za izvrsnost, uz to mu je fakultet predao tri nagrade za izvanredna postignuća u izvannastavnim aktivnostima, dok je Udruga mladih programera (DUMP), koju je vodio, dobila nagradu za posebna postignuća.

Koliko je taj mladić izvrstan govori i nevjerojatan podatak da je tijekom cijelog studiranja imao prosjek ocjena 5,0, usprkos tome što je za to vrijeme radio. Kaže da ih na fakultetu profesori potiču da budu proaktivni i da rade stvari koje će koristiti društvu i fakultetu.

Besplatne pripreme i jednake prilike za sve učenike

- Organiziram pripreme za maturu na fakultetu, javljaju nam se polaznici iz cijele Hrvatske, pa po izdanju imamo više od tisuću učenika iz cijele Hrvatske. To su najpoznatije pripreme u Hrvatskoj, korisnici su prepoznali kvalitetu, a uz to nam se svake godine javi 10 do 15 studenata za volontiranje. Velika nam je motivacija da svi imaju jednaku priliku na obrazovanje jer nemaju svi mogućnost otići u veliki grad na pripreme za maturu. Zato smo se trudili s besplatnim online pripremama da svi imaju jednaku priliku. Na taj način smo ispravili poraz hrvatskog školstva.

Frane je s kolegom imao i projekt priprema za županijska natjecanja na kojem su prošle godine imali čak 30 učenika. Trenutno je zaokupljen vođenjem Studentskog zbora, čiji je predsjednik.

Od dječačke znatiželje do znanstvenih radova

Fizika ga je zaokupila u trećem razredu osnovne škole kada je uzeo sestrin udžbenik kojeg je u samo tjedan dana cijelog istražio, pa ga je sve više zanimao. Sve je više čitao i pratio znanstveno popularne sadržaje, a posebno mu je bilo drago što znanstvena revolucija zahtijeva fizikalna otkrića, pa tu vidi prostor za napredak. Odluka da u budućnosti bude fizičar došla mu je u ranom djetinjstvu. Uz fiziku, jako ga zanima i programiranje.

Posljednje dvije godine na 30 sati tjedno radi kao programer u Infobipu. Kaže da tamo ima puno ambicioznih ljudi od kojih svaki dan puno nauči. Zahvalan je što su mu pružili priliku raditi na velikom projektu. Bio je i predsjednik DUMP-a, radio na velikim projektima, te ga je sve to dodatno vezalo uz studiranje u Splitu.

Na pitanje kako uspije raditi, voditi udrugu i Studentski zbor, pisati znanstvene radove, raditi na projektima i biti top student s maksimalnim prosjekom, odgovara da najčešće uči vikendom i da mu ništa nije teško jer radi i studira ono što voli.

- Teško je, satrao sam se, umoran sam, ali uvijek se nađe vremena za učenje i rad. Ništa nije teško raditi kada te sve to zanima.

Infobip, znanstveni radovi i povratak u Hrvatsku

Prije dvije godine je u Poljskoj na temu biofizike izradio znanstveni rad koji je potom objavljen u Oxfordovom časopisu Bioinformatic, a trenutno radi znanstveni rad na temu kvantnog računanja s prof. Leandrom Vranješ Markić i Tonijem Šćulcem.

Slobodnog vremena nema mnogo, no ima četiri mačke koje neizmjerno voli. Putovao je u Švedsku, Austriju i Francusku. Na određeno vrijeme bi volio otići izvan zemlje kako bi stekao iskustva, ali mu je primarni cilj povratak u Hrvatsku i doprinos promjenama u društvu.

- U Hrvatskoj je jako dobro. Ima puno prilika za one koji žele, no volio bih vidjeti kako to izgleda i vani.