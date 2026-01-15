Preselila iz Zagreba u Split pa postala vrhunska inženjerka Biologije i tehnologije mora: "More je moj ured, želim pokrenuti nešto svoje u Splitu"

Da bi upisala fakultet kojeg je neizmjerno voljela Zagrepčanka Katarina Jelušić doselila je u grad podno Marjana gdje je trenutno studentica diplomskog studija Morsko ribarstvo na Sveučilišnom odjelu za studije mora.

Prethodno je završila preddiplomski studij Biologija i tehnologija mora i stekla zvanje sveučilišne prvostupnice, inženjerke Biologije i tehnologije mora. Najveći prosjek tijekom studiranja joj je bio 5,0, a uručena joj je i Rektorova nagrada za izvrsnost. Ona joj puno znači jer je jako lijep osjećaj kada se nečiji trud i rad prepozna i nagradi. Ta joj je nagrada motivacija za daljnji rad i usavršavanje.

Bilo joj je izrazito zanimljivo studirati jer se bavila onim što voli i što je stvarno zanima. Tijekom studija je zapravo otkrila koliko je široko područje plave ekonomije i koliko ima veliki potencijal.

- Najdraži su mi bili kolegiji vezani za preradu hrane, preko njih sam se zainteresirala za prehrambenu industriju. Također jako volim rad u laboratoriju, gdje kao biotehnolozi spajamo znanja iz različitih područja.

Konferencije i međunarodno iskustvo

Svijetla točka njenog studiranja su bili odlasci u Španjolsku na konferencije. Jedne je godine bila u Cadizu, a druge u Almeriji. Na obje konferencije je izlagala vlastiti poster. To joj je bilo odlično iskustvo jer je tamo puno naučila i upoznala odlične ljude, kao i znanstvenike. Na fakultetu su imali podršku od profesora, tako da su joj, pogotovo mentorica uvelike olakšali i pomogli u svemu.

Planovi za budućnost i Hrvatsku

Trenutno nije u radnom odnosu, a ponekad radi studentske poslove kako bi zaradila za dodatni džeparac. Ima nekoliko vizija za svoju budućnost što bih mogla nakon faksa, te se nada da će se jedna od njih i ostvariti nakon uloženog rada. Voljela bi pokrenuti nešto svoje u Hrvatskoj i to baš u Splitu.

- Volim piti kavu uz more i šetati Marjanom. Nakon godina magle u Zagrebu te dvije aktivnosti pružaju mi posebno zadovoljstvo. Uz to volim gledati prirodoslovne dokumentarce, čitati, otkrivati nove recepte za jela i kolače.

Katarina Jelušić želi vjerovati da je i u Hrvatskoj moguće uspjeti iako to smatra teškim poslom. Dobro je da postoje i mladi, te uspješni poduzetnici, pa se drugi mogu povesti njihovim primjerom. Želi se dalje obrazovati što i namjerava nakon diplomskog studija, a sigurno će u jednom trenutku ići i na doktorat.

- Sad je samo pitanje koja će biti najbolja opcija. Područje koje mene zanima, iskorištavanje makro i mikro algi, je još u začecima u Hrvatskoj, pa ću vjerojatno morati dio obrazovanja nastaviti u inozemstvu. Nada se brzo naći posao u struci.

Hobiji, putovanja i poruka mladima

Budućim studentima poručuje da uče, rade, volontiraju i iskoriste svaku priliku koja im se nudi. Uz to im savjetuje da se i zabave, te pamte da će im prijatelji koje steknu za vrijeme studija ostati za cijeli život.

- Imam puno hobija. Završila sam tečaj ronjenja, jedrila. Bavim se raznim sportovima od skijanja do pilatesa. Smatram da je važno bavit se nečime, zabavit se, da to nešto bude ispušni ventil nakon stresa od faksa i života. Volim i putovati. Za sada se držim Europskih destinacija, a kad se ukaže prilika ići ću i dalje.

Smatra da je u Hrvatskoj glavni problem zašto mladi odlaze iz zemlje u tome što je sve preskupo, a plaće, pogotovo početnika, su premale. Zbog toga mladi odlaze "trbuhom za kruhom". Smatra da se treba početi puno više ulagati u druge grane gospodarstva jer se sve svodi na turizam, pogotovo u Dalmaciji.